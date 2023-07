Nuova Peugeot E-308, ordinabile in Italia

A meno di tre mesi dall’apertura ordinabilità della versione di lancio First Edition, PEUGEOT comunica i listini dei due allestimenti previsti per il mercato italiano: E-308 ALLURE ed E-308 GT.

Entrambe dotate del nuovo motore elettrico da 156 CV e di una batteria da 54 kWh, permette un’autonomia che arriva fino a 410 km (WLTP), mentre in città si arriva quasi a 530 km.

Due allestimenti estremamente ricchi che valorizzano i contenuti tecnologici di questa nuova versione 100% elettrica che va ad affiancare le versioni benzina, Diesel e plug-in HYBRID finora a listino.

Già dall’allestimento ALLURE, Nuova E-308 offre un livello di equipaggiamento estremamente completo: navigazione connessa 3D (con Wireless Mirror Screen - Apple Carplay ™ e Android Auto ™), fari FULL LED, PEUGEOT i-Toggles, servizio Speedcam (gratuito per 3 anni), PEUGEOT i-Connect Advanced, cerchi in lega 18’’ con un design specifico, vetri posteriori oscurati, cruise control adattivo, Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert, Traffic Sign Recognition, ma anche sedili e volante riscaldabili. In ambito ricarica, è di serie il caricatore di bordo trifase da 11 kW e il cavo di ricarica Modo 3 Trifase da 22 kW.

L’allestimento GT aggiunge: proiettori Full LED Matrix, fari posteriori a LED "ad artiglio" con accensione sequenziale, Rear Traffic Detection Pack che contempla la sorveglianza dell'angolo cieco a lunga portata e l’allerta presenza traffico posteriore, il badge PEUGEOT sul passaruota anteriore, il rivestimento cielo nero mistral, la pedaliera e soglie porte in alluminio, lo Smart Multidrive, ovvero la personalizzazione dell’illuminazione abitacolo con luci LED, ma anche gli interni in TEP / Alcantara® con cuciture Adamite. A questi si aggiunge anche il Keyless Access & Start per l’accesso e avviamento senza chiave, il Driver Sport Pack, il PEUGEOT i-Cockpit® 3D, il retrovisore interno elettrocromatico frameless.

Il listino di Nuova E-308 è di 41.740 euro mentre l’allestimento GT è di 42.840 euro chiavi in mano.

Nuova PEUGEOT E-308 va ad arricchire ulteriormente l’offerta PEUGEOT in ambito di mobilità elettrificata; già oggi la gamma del Leone è elettrificata al 100% grazie a diverse soluzioni disponibili sui vari modelli a listino, tra HYBRID 48V, plug-in HYBRID e 100% elettrico.