Nuova Renault Austral: la tecnologia industriale al servizio della qualità

Veicolo high-tech uguale stabilimento high-tech! Gli investimenti realizzati nello stabilimento di Palencia, in Spagna,

permettono di garantire una qualità produttiva e un’operatività di massimo livello per Nuovo Renault Austral e i suoi equipaggiamenti. Tra questi si contano almeno 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui un head-up display di ultima generazione, particolarmente curato a livello di settaggi. A tal fine, sono stati installati due nuovi banchi di taratura ultramoderni. Sergio, responsabile dei nuovi progetti presso il Dipartimento Montaggio dello stabilimento, ci confida che mettere a punto questi due nuovi banchi non è stato affatto semplice per un problema di illuminazione. Vi raccontiamo quest’esperienza di successo, da cui le produzioni dello stabilimento ora traggono pieno vantaggio.

Dall’inizio della produzione al controllo finale si applicano gli stessi standard qualitativi in tutto lo stabilimento di Palencia, in Spagna, affinché Nuovo Renault Austral sia un punto di riferimento del mercato in termini di qualità. Il coinvolgimento dei dipendenti e l’utilizzo di nuovi strumenti estremamente performanti hanno permesso di raggiungere quest’obiettivo che è garantito, alla fine della linea di produzione, da un rigoroso processo di controllo della qualità. Oltre alla qualità che si vede e a quella delle regolazioni e delle finiture, anche i test statici e dinamici, umani e meccanici, garantiscono la qualità percepibile, il buon funzionamento e l’affidabilità degli equipaggiamenti tecnologici di Nuovo Austral, come i 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS).

«L’arrivo di Nuovo Austral ha comportato un boom tecnologico che ha richiesto ingenti investimenti. Lo stabilimento di Palencia si è modernizzato di conseguenza. È con grande orgoglio che qui produciamo Austral.» Sergio, responsabile dei nuovi progetti presso il Dipartimento Montaggio

Banchi ADAS per tutti!

L’head-up display di nuova generazione (che visualizza sul parabrezza le informazioni di guida su una superficie con una diagonale di 9,3”) fa parte degli ADAS realizzati nello stabilimento di Palencia con un processo che ne garantisce la qualità di funzionamento ottimale. La piccola telecamera situata dietro al cruscotto, accanto al proiettore che trasmette le informazioni sul parabrezza, controlla costantemente la qualità dei dati visualizzati e li adatta alle condizioni di luminosità. La taratura e il controllo del suo funzionamento sono garantiti alla fine della linea di produzione da due nuovi banchi che internamente vengono chiamati “banchi ADAS”. «Il 100% dei Renault Austral con head-up display passa su uno dei due banchi. Oltre ad assemblare

l’head-up display di Nuovo Austral, il nostro stabilimento lo imposta e lo controlla. Stiamo incrementando le nostre competenze per garantire il massimo della qualità», spiega Sergio, responsabile dei nuovi progetti presso il Dipartimento Montaggio. E poi precisa con una punta di orgoglio: «Questi banchi di taratura sono utilizzati negli stabilimenti dotati di linee ASL (Alliance Standard Line), lo standard di produzione più all’avanguardia dell’Alleanza.»

Taratura estremamente precisa

Quando Nuovo Austral passa sul banco, la taratura della proiezione delle informazioni sul parabrezza è effettuata inserendo nell’abitacolo, dal lato del conducente, un braccio articolato high-tech munito di una modernissima telecamera ad hoc. Questa effettua la centratura dell’immagine proiettata dall’head-up display rispetto all’inclinazione del parabrezza (posizione 3D). Per farlo, confronta l’immagine proiettata su una matrice di 48 punti rispetto a una posizione teorica. Se necessario, il computer centrale comunica con la centralina dell’head-up display per riallineare i punti della matrice ed effettuare un’altra misurazione. «Se i punti non corrispondono alla posizione teorica, il software ripete il ciclo fino a raggiungere la posizione perfetta» commenta Sergio.