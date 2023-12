Nuova smart #3 dal 7 dicembre al via le ordinazioni in Italia

smart #3, il primo SUV Coupé firmato smart, è pronta al lancio commerciale in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Austria, cui seguiranno gli altri mercati europei.

"Maiorca ha offerto il terreno di prova perfetto per testare il nostro nuovo SUV Coupé. La variegata configurazione geografica di questa bellissima isola, con un'ampia gamma di situazioni di guida, ha permesso all'#3 di esprimere al meglio i suoi punti di forza, restituendo un'impronta visiva estremamente dinamica e, allo stesso tempo, prestazioni di guida sorprendenti", ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH.

Con i suoi 4.400 mm di lunghezza (+11 cm rispetto ad #1), smart #3 garantisce ampio spazio per i bagagli e confort per i passeggeri posteriori. Caratterizzato da un look ed un'inclinazione decisamente sportiva, questo dinamico SUV Coupé si inserisce nel segmento dei veicoli elettrici di alta gamma. Con le sue curve atletiche e il potente 'shark nose', si distingue per un linguaggio stilistico che sottolinea una sportività elegante e decisa. Il look è completato dall'ampia griglia a forma di A e dai sottili fari a LED. I cerchi importanti da 19 pollici completano il look sportivo, reso ancora più marcato nella versione BRABUS, dove le dimensioni dei cerchi salgono a 20 pollici. Il tetto panoramico a raggiera collega l'ambiente circostante con l'abitacolo dell'auto per creare un'atmosfera accogliente e luminosa.

La sportività degli esterni si riflette nelle prestazioni della #3: Tutte le versioni, ad esclusione della Pro (batteria da 49 kWh), sono equipaggiate con una batteria da 66 kWh e garantiscono un’autonomia fino a 455 km e una potenza che va dai 200 kW ai 315 kW della BRABUS, stabilendo un nuovo un punto di riferimento nel segmento. L'accelerazione a seconda della versione, varia da 5,8 a 3,7 secondi nella progressione da 0 a 100 kmh. Grazie ad una capacità di ricarica che arriva fino a 150 kW, la nuova #3 fa il pieno di energia dal 10 all'80% in meno di 30 minuti.

Grazie ad un software estremamente innovativo, smart #3 assiste il guidatore con un ecosistema completo e intuitivo che include i diversi sistemi integrati nello smart pilot assist, tra cui l'Highway Assistant (HWA) e l'Automatic Parking Assist (APA). smart #3 è, inoltre, predisposta per Android Auto e Apple CarPlay*, che consentono di portare le funzioni e le app dello smartphone sul display dell'infotainment. Per garantire che il sistema sia sempre aggiornato, smart opera attraverso un feedback costruttivo ed è in grado di sviluppare rapidamente le funzionalità, pubblicando aggiornamenti over-the-air (OTA) che possono essere implementati direttamente dall'utente senza recarsi in assistenza. Nel 2023 sono già stati rilasciati con successo quattro aggiornamenti OTA per i clienti smart #1.

Oltre alle versioni BRABUS, 25th Anniversary Edition, Premium e Pro+, per #3 è disponibile anche una quinta line. La versione Pro rappresenta l’opzione d'ingresso per i clienti che cercano un rapporto qualità-prezzo ancora più interessante. Equipaggiata con una batteria da 49 kWh, offre una capacità di ricarica fino a 130 kW, un’autonomia fino a 325 km e accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Come le altre line, anche la Pro offre un'ampia gamma di funzioni per garantire un'esperienza di guida semplice e fluida, grazie anche al quadro strumenti full HD da 9,2" e al touch screen centrale full HD da 12,8" per l'infotainment. Ordinabile in Italia dal 7 dicembre con prezzi a partire da 38.548 euro

smart #3 sarà lanciata in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Austria alla fine di quest'anno. Altri mercati europei seguiranno all'inizio del 2024. Il lancio commerciale in Italia avrà inizio il 7 dicembre a partire da 38.548 euro (incl. IVA e MSS) per la versione Pro e sarà possibile ordinarla sia attraverso la rete di agenti sul territorio, all'interno delle concessionarie Mercedes-Benz, che online, sul sito: https://it.smart.com/it/products/