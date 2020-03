Nuove nomine in Peugeot Italia

PEUGEOT Italia, per affrontare le nuove sfide determinate dall’elettrificazione della mobilità nel nostro Paese, rinnova l’assetto delle proprie direzioni vendite e marketing nominando Andrea CIUCCI Direttore Vendite e Giovanni FALCONE Direttore Marketing. Le nomine sono operative da ieri, 1 marzo, e rappresentano un ulteriore e concreto passo fatto dal brand del Leone per affrontare al meglio le rivoluzioni in atto nel mercato dell’auto contando sulle novità importanti della gamma PEUGEOT introdotte da poche settimane.

Entrambi riportano direttamente a Salvatore INTERNULLO, Direttore del Marchio PEUGEOT in Italia.

Andrea CIUCCI, 51 anni, sposato e con un figlio, ha una esperienza nell’automotive lunga oltre vent’anni; ha iniziato a lavorare fin da subito in ambito commerciale presso altri costruttori dove ha svolto diversi incarichi, dalle vendite alle flotte, ai veicoli commerciali, al post vendita. Più recentemente, è stato Direttore Vendite di Opel per quattro anni e Direttore B2B di Groupe PSA Italia negli ultimi 12 mesi prima della nomina attuale.

Lo attendono nuove grandi sfide: prima fra tutte il traghettamento della Rete dei Concessionari nell’elettrificazione, contando però su di una gamma prodotti già in gran parte disponibile in versione 100% elettrica (Nuove e-208 – neo eletta Auto dell’Anno 2020 & SUV e-2008) o plug-in hybrid (SUV 3008 HYBRID & HYBRID4, 508 e 508 SW HYBRID).

Giovanni FALCONE, 40 anni, sposato e con due figli, ha iniziato il suo percorso lavorativo nell’automotive in PEUGEOT dove ha ricoperto diversi incarichi, dal marketing, alla qualità, alle vendite. Ha iniziato dal marketing prodotto per poi arrivare al ruolo di Responsabile Qualità per le filiali commerciali di Milano e Roma di PEUGEOT CITROËN Retail, proseguendo poi in ambito marketing come responsabile prodotto, infine nel commerciale come zone manager prima e Direttore Regionale Centro-Sud Italia poi. La nomina a Direttore Marketing è un completamento del suo percorso di carriera e lo vedrà affrontare le grandi sfide legate alla rivoluzione in atto nel settore auto, prima fra tutte l’elettrificazione, ma anche i nuovi canali di dialogo digitale con i Clienti italiani.