Nuovo Nissan Qashqai: iniziata la produzione a Sunderland

Circa 18 anni fa, il primo Nissan Qashqai usciva dalla linea di produzione dello stabilimento di Sunderland,

nel Regno Unito, dando vita al segmento dei crossover e influenzando profondamente il settore automobilistico. Oggi, le prime unità del nuovo Qashqai stanno prendendo forma nello stesso stabilimento e saranno presto disponibili nei concessionari Nissan in tutta Europa e oltre.

Il Qashqai, con oltre quattro milioni di clienti e commercializzato in più di 100 Paesi, è l'auto con il tasso di vendita più veloce di sempre dell'industria automobilistica britannica. La nuova versione è stata aggiornata con nuovi elementi di design, interni più eleganti e confortevoli e tecnologie avanzate di assistenza alla guida e connettività. Anche i colori degli esterni, parti della carrozzeria e i gruppi ottici sono stati rivisitati.

L'aggiornamento dello stabilimento di Sunderland ha richiesto un investimento di 30 milioni di sterline, che si aggiunge ai 6 miliardi di sterline già investiti da Nissan nel Regno Unito. Adam Pennick, Vice President Manufacturing di Nissan UK, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di chiamare lo stabilimento di Sunderland la casa di Qashqai e non vediamo l'ora di sapere il grado di apprezzamento dei nostri clienti per il nuovo design e la nuova tecnologia."

Il primo Qashqai, progettato e prodotto nel Regno Unito, è stato lanciato nel 2007 e la sua immediata popolarità ha spinto la produzione di Sunderland a livelli record. Lo stabilimento dà lavoro a circa 7.000 persone e produce anche i modelli JUKE e LEAF.

La terza generazione di Qashqai, lanciata nel 2021, ha venduto più di 350.000 unità in Europa e continua a essere un punto di riferimento nel segmento dei crossover. Dal 2022, Qashqai è disponibile con il propulsore elettrificato e-POWER, una tecnologia esclusiva di Nissan che combina un motore 100% elettrico che muove le ruote e un motore termico che produce energia, offrendo un'esperienza di guida elettrica senza la necessità di ricarica alla spina.

Pennick ha aggiunto: "Questi sono tempi entusiasmanti per Nissan a Sunderland. Ci apprestiamo a consegnare ai nostri clienti le nuove versioni di Qashqai e Juke e prepariamo il nostro stabilimento a diventare completamente elettrico nell'ambito del progetto EV36Zero."

Nissan EV36Zero è un modello industriale che combina la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energie rinnovabili, con l'obiettivo di una guida e produzione a zero emissioni. Questo progetto pone lo stabilimento di Sunderland in prima linea nell'impegno di Nissan per un futuro sostenibile, con l'obiettivo di raggiungere vendite Nissan 100% elettriche in Europa entro il 2030. L'iniziativa fa parte della visione a lungo termine Ambition 2030, mirata a rendere Nissan un'azienda totalmente sostenibile e a realizzare un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo.