Nuovo Opel Combo Electric, la soluzione perfetta per i professionisti

Opel svela il suo nuovo veicolo commerciale leggero (LCV), Opel Combo.

In aggiunta al frontale completamente ridisegnato e a un nuovo cruscotto digitale, questo van compatto di ultima generazione mantiene tutti i vantaggi del modello precedente, ed è anche il primo nel suo segmento a offrire l’innovativa illuminazione con fari Intelli-Lux LED Matrix Light a matrice di led. La versione Opel Combo Electric, a zero emissioni locali, registra un'ampia autonomia di guida.

In aggiunta alla variante elettrica, il nuovo Opel Combo è disponibile anche con motori a benzina e diesel. Quest'ultima opzione offre la trasmissione automatica come alternativa al cambio manuale. Entrambe le versioni del nuovo Opel Combo sono disponibili in due lunghezze, con possibilità di scelta tra configurazioni a due o tre sedili anteriori. Il nuovo Opel Combo viene inoltre offerto come Doppia Cabina a cinque posti.

Il nuovo Opel Combo non è solo il primo LCV Opel a essere equipaggiato del sistema Intelli-Lux LED Matrix Light adattivo e antiabbagliamento: è anche il primo nella sua classe con questa tecnologia. Non appena il veicolo esce dalle aree urbane, i fari anteriori a matrice con 14 elementi LED in totale passano automaticamente agli abbaglianti, adattando continuamente la lunghezza e la distribuzione del fascio luminoso. Quando vengono rilevati i fari di un'auto proveniente dalla direzione opposta, i LED si spengono singolarmente per ridurre il fascio di luce principale ed evitare che diventi accecante per gli altri conducenti. I LED si riaccendono in maniera autonoma quando il sistema rileva l’assenza di luce proveniente da altri veicoli.

In aggiunta a una visione notturna ottimale, Opel Combo Electric offre anche un'elevata autonomia di guida. Il nuovo van compatto completamente elettrico, con la possibilità di scelta tra le modalità di guida Eco, Normal e Power, è in grado di viaggiare fino a 330 chilometri con una sola ricarica della sua nuova batteria da 50 kWh (ciclo combinato WLTP2), Questo dato segna una differenza di ben 50 km in più rispetto al suo predecessore. Ciò è reso possibile da un ulteriore sviluppo del sistema di propulsione elettrifico. Inoltre, per la prima volta in Opel Combo è presente un’efficiente pompa di calore che aiuta a mantenere l'autonomia della batteria anche a basse temperature. Alimentato da un motore elettrico di ultima generazione con 100 kW/136 CV e 270 Newton metri di coppia, il nuovo Opel Combo Electric è in grado di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Con un caricatore a bordo di serie da 7,4 kW (optional da 11 kW), la batteria può essere ricaricata fino all'80 per cento della sua capacità in meno di 30 minuti presso una stazione pubblica di rifornimento in corrente continua da 100 kW.

L'eccezionale punto di forza del nuovo Opel Combo Electric resta la sua capacità di trasportare e trainare carichi pesanti. Come il suo predecessore, il nuovo van compatto completamente elettrico continua a offrire fino a 4,4 metri cubi di volume di carico, confermandosi leader nella sua classe (ed eguagliando il dato delle versioni con motore a combustione). Inoltre, il carico utile da 780 kg e la capacità di traino da 750 kg sono entrambe caratteristiche best-in-class.

Per ottimizzare ancora di più l'esperienza di guida, l'abitacolo e l'ergonomia di Opel Combo sono state aggiornate al fine di garantire una maggiore facilità di utilizzo da parte degli utenti. I nuovi sistemi di infotainment con schermo touch a colori da 10 pollici utilizzano, per la prima volta nei Veicoli Commerciali Opel, la piattaforma Snapdragon Cockpit integrata di Qualcomm Technologies1, con un conseguente potenziamento delle capacità grafiche, multimediali e visive del computer di bordo. I sistemi sono compatibili con le piattaforme wireless Apple CarPlay e Android Auto.

In alternativa, il nuovo Opel Combo è disponibile con un'innovativa docking station per smartphone. Dopo aver effettuato il collegamento tramite l'app dedicata, il device mobile dell'utente diventa il pannello di controllo per l'infotainment del veicolo, interagendo anche con i pulsanti del volante. Nel nuovo Opel Combo Electric, i paddle dietro il volante completamente rinnovato permettono al conducente di selezionare tre livelli di recupero per il sistema di frenata rigenerativa.

Manovre più sicure: le videocamere posteriori e laterali trasmettono immagini allo specchio retrovisore digitale

La nuova generazione di Opel Combo si conferma leader nella sua classe anche per quanto riguarda la protezione di guidatore, passeggeri e altri utenti della strada. Tutto ciò grazie a innovative ed eccezionali funzionalità di sicurezza, tra le quali spicca Dynamic Surround Vision. Il sistema è composto da due videocamere, una posizionata sulle porte posteriori, l'altra sotto lo specchio esterno lato passeggero. In questo modo è possibile avere una visione chiara durante la guida del retro e dell’angolo cieco laterale, con le immagini che vengono visualizzate nel nuovo specchio retrovisore digitale ad alta definizione. Rispetto agli specchi tradizionali, il sistema offre una visuale più estesa e nitida, permettendo al conducente di effettuare le manovre con maggiore tranquillità.

Un ulteriore livello di sicurezza viene offerto dall'ampia gamma che arriva fino a 18 sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tanti dei quali di serie. Tra questi figurano Intelligent Speed Assist, Lane Keep Assist, Advanced Emergency Braking, Driver Attention Alert. Come optional, è disponibile anche l'Adaptive Cruise Control.

Spazioso, tecnologicamente avanzato e in grado di trainare carichi pesanti, il nuovo Opel Combo è la scelta vincente per i professionisti che desiderano un van compatto e dalle grandi capacità. La nuova variante completamente elettrica conferma tutti i punti di forza delle versioni con motore a combustione, aggiungendo la possibilità di impiego a zero emissioni locali in aree urbane e suburbane. Il tutto senza scendere a compromessi in termini di funzionalità. L'inizio delle vendite dei nuovi Opel Combo e Opel Combo Electric è previsto per la fine di quest'anno.