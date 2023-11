Nuovo Renault Master, l’aerovan di nuova generazione

Interni all’insegna della comodità e un design moderno e innovativo. È il nuovo Renault Master, veicolo commerciale che si avvale di materiali di alta gamma e di un display da 10’’, di serie su tutta la gamma.

Il volante è regolabile in altezza e profondità, permettendo al conducente di trovare la miglior posizione di guida. Nelle versioni automatiche, la leva del cambio è ora al volante, per maggior comfort e sicurezza. Con un totale di 135 litri, il volume dei vani portaoggetti è aumentato del 25%, facendo diventare questa generazione leader di mercato.

Nell’abitacolo di Nuovo Renault Master tutto è al suo posto, grazie a molteplici vani portaoggetti sulla plancia, porta-bevande laterali, cassetto portaoggetti, vano sottotetto e tasche a due livelli nelle porte. Nuovo Renault Master si trasforma anche facilmente in un vero e proprio ufficio mobile. Una volta ripiegato, lo schienale del sedile centrale si trasforma in tavolino, mentre la seduta si solleva, dando accesso al vano previsto per riporre il PC. Le prese USB-C consentono di alimentare i dispositivi elettronici. Nuovo Renault Master e’ affidabile, robusto e sicuro. Sono disponibili 7 tinte di carrozzeria e oltre 300 colori speciali. Le proporzioni sono state studiate con cura per offrire il miglior equilibrio per ogni tipo di carrozzeria. Il posteriore rastremato, per ottimizzare l’aerodinamica, è stato progettato in modo da mantenere ottime dimensioni per l’entrata posteriore e il volume utile. Il taglio del finestrino posteriore riprende i codici tipici di Master con il vetro asimmetrico, mentre i fari posteriori ripropongono la firma luminosa specifica a forma di C dell’anteriore.

Lo straordinario lavoro compiuto sull’aerodinamica di Nuovo Renault Master ha consentito di conferirgli la miglior efficienza della categoria, indipendentemente dall’energia utilizzata. Il suo coefficiente di resistenza aerodinamica è stato ridotto di oltre il 20%, collocandolo nettamente al di sotto della generazione precedente e di tutti i competitor. Per conseguire questi risultati, la forma è stata studiata in ogni minimo dettaglio: cofano corto, parabrezza inclinato in avanti, design dei retrovisori, guide per il flusso dell’aria nei paraurti, posteriore rastremato, tetto spiovente, ecc. Si è lavorato sull’aerodinamica anche per migliorare il comfort acustico dell’abitacolo. Dato che il veicolo era troppo voluminoso per poter entrare nella galleria del vento di Saint-Cyr, gli studi per lo sviluppo che necessitano il ricorso alla galleria aerodinamica sono stati compiuti su modellini in scala 83%. In seguito, le versioni in scala reale sono state portate, per la convalida, in una galleria del vento specializzata in studi aerodinamici per l’aviazione. Tutto questo impegno ha dato risultati concreti in termini di efficienza.

Nuovo Renault Master ha, così, ottenuto una significativa riduzione di 39 g/km a livello di emissioni di CO2, proponendo pertanto un valore inferiore ai 200 g/km. La straordinaria aerodinamica di Nuovo Master consente di avere un forte impatto anche sui consumi delle versioni elettriche, con una riduzione del 20% rispetto all’attuale Master. In programma per Nuovo Master ci sono quattro varianti di motorizzazione Diesel Blue dCi, con potenze da 105, 130, 150 e 170 cv. Questi motori offrono notevoli vantaggi a livello di consumi (- 1,5 l/100 km in media) e di emissioni di CO2 (- 39 g/km), restando così al di sotto dei 200 g/km. La trasmissione è affidata ad un cambio manuale classico o un nuovo cambio automatico EAG9 a convertitore di coppia a 9 rapporti, particolarmente efficiente.

Le versioni 100% elettriche di Nuovo Renault Master offrono due motorizzazioni, da 96 o 105 kW, entrambe in grado di erogare una coppia di 300 Nm, con una batteria dalla capacità rispettivamente di 40 kWh (180 km di autonomia in ciclo WLTP) e 87 kWh (oltre 410 km di autonomia in ciclo WLTP). Nuovo Renault Master può, così, vantare valori record, con un carico utile di 1.625 kg con patente B, autonomia fino a oltre 410 km in ciclo WLTP ecapacità di traino di 2,5 tonnellate. I consumi restano moderati, con un valore WLTP di 21 kWh/100 km per la versione dotata di batteria da 87 kWh, grazie all’innovativo sistema di termogestione. La ricarica rapida da 130 kW DC consente di recuperare 229 km di autonomia in soli 30 minuti. Al proprio domicilio, per ricaricare dal 10 al 100% bastano meno di quattro ore con wallbox da 22 kW AC.

Nuovo Renault Master è stato progettato anche per essere offerto, in futuro, nella versione a idrogeno H2 con cella a combustibile. L’innovativo impianto frenante dinamico elettroassistito di Nuovo Renault Master offre la stessa efficienza e la stessa sensazione al pedale, indipendentemente dal carico del veicolo. Consente anche al sistema di frenata automatica di emergenza di attivarsi più velocemente (tempo di risposta dimezzato) e di migliorare il recupero energetico nelle versioni elettriche, contribuendo all’aumento dell’autonomia.

Nuovo Renault Master è dotato di 20 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) per la massima sicurezza degli occupanti e degli altri utenti della strada. La sicurezza attiva è nel mirino con, tra l’altro, l’assistente di stabilizzazione laterale, la frenata automatica di emergenza (AEBS) e il Trailer Assist. Può anche contare sull’Intelligent Speed Assist, che aiuta il conducente a guidare nel rispetto dei limiti di velocità. Le versioni elettriche di Nuovo Renault Master saranno dotate delle funzioni V2X: Vehicle To Load (V2L) e Vehicle To Grid (V2G). Ciò include la possibilità di ricaricare i dispositivi esterni (V2L, dal veicolo ai dispositivi elettrici) con una presa nell’abitacolo, nel vano di carico o mediante un adattatore da collegare alla presa di ricarica per attaccare i dispositivi portatili (attrezzi, apparecchiature informatiche, ad esempio) o gli equipaggiamenti integrati nei veicoli predisposti dagli allestitori direttamente sulla batteria. Nuovo Renault Master potrà, così, essere collegato alla rete e fornirle anche energia dalle sue batterie (funzione V2G, dal veicolo alla rete elettrica), grazie al caricabatterie bidirezionale.

Nuovo Renault Master è un veicolo commerciale nato in un mondo digitale, dotato di serie di tutto ciò che serve per essere il più performante. Fin dal lancio, Nuovo Renault Master offre una gamma completa per coprire tutti i tipi di esigenze degli operatori professionali. Sono, infatti, previste 20 silhouette diverse, da 11 a 22 m3, con una maggior larghezza di accesso (+ 40 mm) dalla porta laterale scorrevole e lunghezze di carico aumentate (+ 100 mm) al top della categoria. Carico utile, dimensioni, volumi, stanno migliorando per renderlo il veicolo commerciale ideale in grado di ridefinire le prestazioni della categoria. Il passo ridotto e l’avantreno rivisitato offrono una maneggevolezza mai vista prima, con un diametro di sterzata di 1,5 m. La maneggevolezza in città raggiunge i massimi livelli con Nuovo Renault Master, tanto da dare nuovamente ai clienti la possibilità di scegliere la versione L3 per l'utilizzo urbano.

Commercializzato a partire dalla primavera 2024, Nuovo Renault Master è stato pensato per andare più lontano, caricare di più e spendere di meno: il perfetto Aerovan di nuova generazione con piattaforma multi-energia. «Con Nuovo Renault Master abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile alla definizione del furgone ideale. Gli artigiani, gli imprenditori e i gestori di flotte troveranno un furgone che fa un vero e proprio salto di qualità, in grado di sostenerli in qualsiasi momento, per raggiungere la massima produttività. Un furgone su cui si può contare come su un vero partner nella vita professionale di tutti i giorni, indipendentemente dal tipo di alimentazione” ha detto Hélène Carvalho, Responsabile del Programma Renault Master.