Nuovo Renault Master: ordini aperti in italia da oggi 4 luglio

Svelato in occasione del Transpotec Logitec a Milano lo scorso 8 maggio, il Nuovo Renault Master sarà disponibile agli ordini in Italia dal 4 luglio.

Questo veicolo commerciale, che ha visto la luce per la prima volta nel 1980, ha venduto oltre tre milioni di unità, tutte prodotte in Francia presso lo stabilimento di Batilly, nei pressi di Metz. Storico leader del mercato europeo e francese, il Nuovo Renault Master viene proposto sul mercato italiano in diverse versioni: furgone, pianale e telaio cabina. Questa ampia gamma risponde alle diverse esigenze degli operatori professionali.

Una Gamma Completa per Tutte le Esigenze

Fin dal lancio, il Nuovo Renault Master presenta una gamma completa che sarà ulteriormente ampliata nel corso del 2024 e del 2025, con oltre 40 configurazioni tra cui scegliere. Le possibilità di allestimento sono numerose, permettendo ai clienti di configurare il veicolo secondo le proprie necessità specifiche.

Il Nuovo Master ha migliorato il carico utile, che può raggiungere fino a 2,4 tonnellate, mentre il volume di carico varia da 11 a 22 m³. La gamma offre anche la trazione anteriore e, a partire dal 2025, la trazione posteriore, con la miglior larghezza di accesso e lunghezza di carico della categoria.

Innovazione e Efficienza al Top

Il Nuovo Master è un furgone di nuova generazione che si distingue nel segmento per consumi, innovazione ed equipaggiamenti. La gamma è stata semplificata, con un unico livello di allestimento ricco di dotazioni di serie, numerose opzioni e pack per personalizzare il veicolo.

Progettato per essere il veicolo più efficiente della categoria, il Nuovo Master presenta un design "Aerovan" che riduce il coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx) del 20%. Tutte le versioni del Nuovo Master sono assemblate in Francia, garantendo una qualità superiore e tempi di consegna ottimizzati. Anche la produzione dei motori, delle trasmissioni e l’assemblaggio delle batterie avviene in Francia, coinvolgendo l'84% dei fornitori locali.

Motorizzazioni Diesel e Prezzi Competitivi

Il Nuovo Renault Master è disponibile con motorizzazione Diesel Blue dCi in quattro livelli di potenza con trasmissione manuale: 105, 130, 150 e 170 CV. Questi motori offrono una significativa riduzione dei consumi (-1,5 l/100 km in media) e delle emissioni di CO2 (-39 g/km), mantenendo il veicolo sotto i 200 g/km. La trasmissione automatica a 9 rapporti sarà disponibile a fine 2024.

I prezzi delle versioni diesel partono da 32.030 euro per il furgone Blue dCi 105, 29.370 euro per il pianale cabinato Blue dCi 130 e 29.670 euro per il telaio cabina Blue dCi 130.

Innovazione Elettrica con E-Tech Electric

Nel 2024, il Nuovo Master sarà disponibile anche in versione E-Tech Electric con due opzioni di batteria: una da 40 kWh per uso urbano e una da 87 kWh per lunghe percorrenze, offrendo un'autonomia record di oltre 460 km. Questa versione elettrica si distingue per un carico utile di 1.566 kg con patente B, una capacità di traino di 2,5 tonnellate e consumi moderati, con un valore WLTP di 21 kWh/100 km grazie al sistema di termogestione avanzato.

La ricarica rapida da 130 kW DC permette di recuperare 229 km di autonomia in soli 30 minuti, mentre una wallbox AC22 kW consente di ricaricare dal 10 al 100% in meno di quattro ore. I prezzi delle versioni E-Tech Electric saranno comunicati al momento della commercializzazione.

Disponibilità e Consegne

Le versioni con motorizzazione termica e trasmissione manuale saranno disponibili all'ordine in Italia dal 4 luglio, con le prime consegne previste già nel mese di luglio per le versioni furgone. Le versioni termiche con trasmissione automatica saranno invece disponibili a partire da fine 2024.