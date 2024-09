OMODA 5: il nuovo crossover SUV intelligente pronto a conquistare il mercato europeo

OMODA 5, il primo SUV crossover del marchio OMODA & JAECOO, che esprime una filosofia di design innovativa, denominata “Art in Motion”.

Questa filosofia si basa sul concetto di bilanciare perfettamente luci e ombreper creare un’estetica dinamica ed elegante.

Il design di OMODA 5 è particolarmente apprezzato per i suoi dettagli distintivi, tra cui la griglia del radiatore a matrice integrata senza interruzioni nella parte frontale, uno spoiler a coda d’anatra ribaltato e una linea di cintura slanciata che definisce il profilo fastback del veicolo. Questi elementi si fondono armoniosamente per creare una silhouette sportiva, pur mantenendo un’elevata stabilità durante la guida.

Non solo estetica, ma anche funzionalità: OMODA 5 monta cerchi forgiati da 18 pollici, lo stesso design scelto per il suo corrispondente elettrico, OMODA E5. Questo dettaglio non solo migliora l’effetto visivo del veicolo, ma rafforza anche l’identità estetica della gamma OMODA.

OMODA 5 si distingue anche per i suoi interni altamente tecnologici. Il cruscotto smart è dotato di due schermi da 12,3 pollici che offrono una visione panoramica a 360 gradi. Il sistema multimediale integra un sistema audio SONY a 8 altoparlanti e un pannello di climatizzazione con illuminazione multicolore che permette di scegliere tra 64 coloridiversi per creare l'atmosfera desiderata all'interno dell’abitacolo.

I sedili sportivi e gli interni in nero carbonio esaltano l’eleganza e la raffinatezza dell'abitacolo, che riflette l'estetica dinamica degli esterni. Per migliorare ulteriormente l'esperienza di guida, OMODA 5 è dotato di un sistema di purificazione dell'aria a ioni negativi, combinato con un filtro NET PLUS che garantisce un'aria di qualità superiore all’interno del veicolo. Queste soluzioni avanzate, insieme a capacità di insonorizzazione e di isolamento termico ottimizzate, offrono un ambiente interno confortevole e di alta qualità.

Il motore turbo benzina 1.6 TGDI da 147 CV/108 kW e una coppia di 275 Nm garantisce performance di livello, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 10,1 secondi. OMODA 5 offre tre modalità di guida: ECO, Normal e Sport, permettendo ai conducenti di adattarsi perfettamente a diverse condizioni di guida, dalla città ai percorsi più impegnativi.

Sul fronte della sicurezza, OMODA 5 ha ottenuto la prestigiosa certificazione di sicurezza europea a cinque stelle. La carrozzeria è costruita con il 78% di acciaio ad alta resistenza, garantendo una protezione superiore per tutti gli occupanti. Il sistema di assistenza alla guida ADAS comprende ben 16 sistemi avanzati, tra cui il cruise control adattivo (ACC) e il frenata d'emergenza autonoma (AEB), che aumentano la sicurezza attiva e facilitano la guida.

OMODA 5 è stato presentato in occasione di importanti eventi automobilistici, riscuotendo plauso e apprezzamenti da parte dei consumatori. Con l’obiettivo di posizionarsi nel mercato europeo, OMODA punta ad affermarsi come un marchio che offre soluzioni automobilistiche personalizzate e innovative.

OMODA 5 sarà disponibile in Europa in due versioni: Comfort e Premium. Il modello Comfort avrà un prezzo di 27.900 euro, mentre la versione Premium sarà disponibile a 29.900 euro, con entrambe le versioni che offrono un pacchetto completo di tecnologie avanzate e design ricercato.