OMODA 7: Il SUV futuristico che ridefinisce il design automobilistico

Con l'arrivo di OMODA 7, il settore automobilistico si trova di fronte a una rivoluzione estetica.

Questo nuovo SUV, ideato per ridefinire i canoni tradizionali del design, è il risultato di una filosofia chiamata Art in Motion, un concetto che combina l'immobilità artistica con il dinamismo del movimento, fondendo sapientemente arte e tecnologia per creare una nuova esperienza visiva.

Steve Eum, General Manager Ricerca e Sviluppo del Design di OMODA, ha spiegato che il pubblico target di questo veicolo sono i New LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), una fascia di consumatori moderni, orientati verso il futuro e appassionati di moda d'avanguardia, esperienze dinamiche e tecnologia avanzata. Eum sottolinea che la OMODA 7 non è solo un veicolo, ma una vera e propria estensione dello stile di vita di questo gruppo di utenti.

La struttura del SUV, caratterizzata da una griglia a forma di X, linee protese in avanti e un corpo scolpito in modo da creare giochi di luce e ombra, trasmette una sensazione di movimento anche quando l’auto è ferma. Questi elementi di design non solo danno vita a un'estetica di forte impatto, ma rappresentano anche una nuova direzione per l'industria automobilistica. OMODA 7 riesce a bilanciare perfettamente forme statiche e dinamiche, creando un'estetica coesa sia nella parte anteriore che posteriore.

Un elemento centrale del SUV è il nuovo sistema di luci ritmiche interattive intelligenti, un'innovazione che integra le ultime tecnologie di illuminotecnica. Le luci anteriori, animate da una dinamica quasi "vitale", reagiscono in base agli scenari di utilizzo, mentre le posteriori, dotate di tecnologia ultra-rossa, offrono una maggiore visibilità e un'integrazione fluida tra estetica e funzionalità.

OMODA 7 è progettata per rispondere alle esigenze di personalizzazione degli utenti, facendo appello al desiderio di individualità e qualità della vita. Il SUV è, infatti, pensato per i trend setter, che vedono nella tecnologia e nel design non solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di distinzione. L'OMODA & JAECOO International User Summit, che si terrà il prossimo ottobre, vedrà la partecipazione dei primi utenti selezionati del progetto di co-creazione, segnando ufficialmente l'inizio dell'era super sensoriale.

Con la sua audace filosofia di design, OMODA 7 si prepara a stupire il mercato, definendo un nuovo trend nel mondo dell'automobile e aprendo le porte a infinite possibilità per il futuro.