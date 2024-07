OMODA&JAECOO debuttano in Italia con i SUV OMODA 5 e JAECOO 7

OMODA&JAECOO, brand del Gruppo Chery, ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel mercato automobilistico italiano.

I modelli che segneranno l’inizio di questa nuova avventura sono i SUV OMODA 5 e JAECOO 7. La campagna di preordine per OMODA 5 è già attiva, con prezzi a partire da 27.900 euro per la versione a benzina, mentre JAECOO 7 sarà disponibile a partire da settembre. OMODA 5 si presenta con un motore 1.6 TGDI turbo benzina e presto sarà disponibile anche una versione full electric. JAECOO 7 arriverà con una motorizzazione a combustione interna e successivamente con una variante plug-in hybrid (PHEV).

OMODA&JAECOO può contare su una vasta rete di vendita e assistenza in Italia, con oltre 40 punti vendita gestiti da 28 società imprenditoriali. Questo lancio segna un passo significativo per il Gruppo Chery, già presente in cinque continenti, con sei centri di Ricerca e Sviluppo, 17 stabilimenti K&D, oltre 4.000 concessionari partner e più di 80.000 dipendenti a livello globale. Nel 2023, il gruppo ha venduto 1,88 milioni di auto, con 940.000 vetture esportate, confermando per il ventunesimo anno consecutivo la sua presenza stabile tra i maggiori esportatori.

Una strategia orientata al cliente europeo

Il Vice President di Chery Automobile, Zangshan Zhang, ha sottolineato che il successo del gruppo si basa su tre pilastri fondamentali: ascolto delle esigenze degli utenti e dei partner, azione rapida per soddisfare le necessità dei clienti, e responsabilità sociale d'impresa. Questi principi guideranno la strategia di espansione in Europa, dove il gruppo Chery intende costruire solide capacità di vendita e assistenza, diventando a medio e lungo termine un'azienda realmente europea. Il piano include la creazione di un centro di Ricerca e Sviluppo locale, produzione on-site e un approvvigionamento efficace nel continente.

"In Europe for Europe"

Il motto “In Europe for Europe” non è solo uno slogan, ma una dichiarazione d’intenti. Il Gruppo Chery arriva in Italia con l’obiettivo di rimanere, creare sinergie e sviluppare un circolo virtuoso di relazioni che valorizzino l'intera catena del business automotive. La strategia di espansione prevede la localizzazione della produzione, della ricerca e della supply chain, mettendo sempre al centro il cliente e garantendo una capacità di reazione rapida alle esigenze del mercato.

Il lancio di OMODA&JAECOO in Italia segue quello avvenuto in Spagna, facendo del nostro Paese il secondo mercato europeo ad accogliere il marchio. Secondo Zhang, “L’Italia ha una storia automobilistica incredibile, è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo. Approdare in questa realtà ci riempie di orgoglio e lo sarà ancora di più quando, progressivamente, cresceremo consolidando partnership locali e radicheremo ulteriormente il nostro rapporto con questo meraviglioso Paese.”

Un impegno verso la sostenibilità

OMODA 5 e JAECOO 7 rappresentano la punta di diamante della strategia di Chery per il mercato europeo. OMODA 5, disponibile inizialmente con motorizzazione a benzina, sarà presto affiancato da una versione full electric, rispondendo alla crescente domanda di mobilità sostenibile. JAECOO 7, oltre alla versione a combustione interna, offrirà una variante plug-in hybrid, combinando efficienza energetica e riduzione delle emissioni.

Questa offerta diversificata sottolinea l’impegno del Gruppo Chery verso l’innovazione e la sostenibilità, elementi chiave della sua filosofia aziendale. La capacità di adattarsi rapidamente alle dinamiche del mercato e di rispondere alle esigenze dei clienti europei è fondamentale per il successo a lungo termine del brand.

Un futuro promettente

Il piano di progressiva “europeizzazione” di Chery prevede, entro il 2026, l’incremento delle capacità produttive e di assistenza in Europa, con l’obiettivo di diventare un player di riferimento nel mercato automobilistico europeo. La strategia include il lancio di nuovi modelli elettrificati e la creazione di sinergie locali che contribuiranno allo sviluppo sociale ed economico delle comunità in cui il gruppo opera.

Tutti i vertici di OMODA&JAECOO concordano sulla via da seguire: sviluppare prodotti che soddisfino gli automobilisti, non solo attraverso la vendita di automobili, ma diventando parte integrante della comunità locale. L’impegno è massimo per contribuire allo sviluppo sociale ed economico locale, creando un rapporto win-win con tutte le parti interessate, dalla governance europea a fornitori, concessionari, clienti e istituzioni finanziarie.