On air la campagna della nuova Lancia Ypsilon Cassina

Dal 14 febbraio, le strade e i digital media si sono arricchiti della presenza della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina,

un modello che porta con sé l'eleganza e lo stile che hanno da sempre contraddistinto il marchio Lancia. La campagna di comunicazione, avviata in concomitanza con San Valentino, si articola attraverso un mix di canali tradizionali e digitali, raggiungendo il pubblico in modi innovativi e coinvolgenti.

La creatività alla base della campagna pubblicitaria è un dialogo telefonico tra due protagonisti, interpretati da Alice Sabatini e Tommaso Basili. La scena si svolge tra le vie di Milano e una villa sul Lago di Como, creando un ponte tra due mondi che si incontrano nell'eleganza e nel comfort della Nuova Ypsilon. La narrazione gioca sull'ambiguità tra la casa e l'auto, culminando nella rivelazione che la vera casa dei protagonisti è la loro Lancia Ypsilon, simbolo di un lusso discreto e accessibile.

"Abbiamo voluto che questo spot riflettesse l'anima italiana in ogni suo aspetto, dalla scelta delle location alla colonna sonora, dai protagonisti alla produzione," ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication di Lancia. "Ogni dettaglio è stato curato per trasmettere la sensazione di essere immersi in un'opera d'arte vivente, che è ciò che rappresenta la Nuova Lancia Ypsilon Cassina per noi."

La regia dello spot pone l'accento sull'importanza dell'italianità, alternando le immagini tra le icone di Milano e le vedute mozzafiato del Lago di Como, luoghi che incarnano la bellezza e l'eleganza italiana riconosciuta in tutto il mondo.

Uno degli aspetti più innovativi della Nuova Ypsilon è l'integrazione di elementi di design iconici, come il divano Maralunga, icona del design parte della Collezione Cassina iMaestri disegnata nel 1973 da Vico Magistretti, con tecnologie sostenibili. I sedili, realizzati in velluto di filato 100% riciclato, sono solo un esempio di come Lancia sia riuscita a coniugare rispetto per l'ambiente e ricerca estetica.

La campagna segna anche il debutto dell'agenzia 777 creata da Armando Testa ed Herezie per la comunicazione europea per Lancia. "Questo progetto rappresenta un nuovo inizio per noi," ha affermato un portavoce dell'agenzia, "e siamo entusiasti di portare avanti la tradizione di eccellenza di Lancia con idee fresche e innovative."

La Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina non è solo un'auto, ma un manifesto di stile di vita, che racchiude in sé l'essenza del design e del comfort italiani. Attraverso questa campagna, Lancia non solo presenta un nuovo modello, ma invita il pubblico a riscoprire il piacere di sentirsi a casa, ovunque si vada.

Il video della campagna è disponibile al seguente Link.

CREDITS

Agenzia: 777

Direzione creativa esecutiva: Andrea Stillacci

Direzione creativa: Raffaele Balducci

Creative team: Marta Foli, Federico Albanese

Client Director: Stefano Piccini

Client service: Federica Tos

Casa di produzione: Movie Magic International

Regia: Martin Werner

Direttore della Fotografia: Ottar Gudnason

Musica: Flavio Ibba – Antonio Condello

Edizioni Red Rose Productions