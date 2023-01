Opel Astra GSe e Grandland Gse, ordinabili in Italia: ecco quanto costano

Opel apre il nuovo anno comunicando i prezzi delle nuove Opel Astra GSe 5 porte e Opel Grandland GSe e inizia a mostrare ciò che i clienti possono aspettarsi dal marchio del Blitz nel 2023.

Le versioni di vertice dei rispettivi modelli offrono tutto quello che guidatori sportivi e allo stesso tempo responsabili possono desiderare: prestazioni di vertice, un telaio preciso e trazione plug-in hybrid elettrica per una guida a zero emissioni locali. Inoltre, questi modelli si distinguono per un design elettrizzante: Opel Astra GSe e Opel Grandland GSe si caratterizzano per gli stilemi del nuovo marchio sportivo e sono offerte con cerchi in lega esclusivi rispettivamente da 18 e 19 pollici, con l’originale paraurti anteriore e con il diffusore posteriore GSe. Nell’abitacolo, i sedili sportivi concepiti specificamente per i modelli GSe consentono a guidatore e passeggero anteriore di integrarsi alla perfezione nel veicolo. L’offerta viene completata dalla serie completa di modernissimi sistemi di assistenza alla guida Opel. I clienti possono ora ordinare la nuova Opel Astra GSe a partire da €48.050 e il nuovo Opel Grandland GSe a partire da €55.000 (prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa).

Motore, telaio, prestazioni: piacere di guida sportivo a bordo di Opel Astra GSe e Opel Grandland GSe

Con una notevole potenza di sistema di 165 kW/225 CV – il motore quattro cilindri da 1.6 litri genera 133 kW/180 CV, il motore elettrico contribuisce con 81,2 kW/110 CV – e una coppia massima di 360 Nm, la nuova Opel Astra GSe si inserisce con forza nel proprio segmento (consumo di carburante nel ciclo misto WLTP1: 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 26-25 g/km) garantendo partenze rapidissime ai semafori e una velocità massima sportiva. La versione sportiva 5 porte passa da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi; la vettura può raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). E grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, Opel Astra GSe può percorrere fino a 64 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP1 (EAER City- autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica - nel ciclo WLTP1: 69-73 km).

Inoltre, i nuovi modelli GSe diventano i nuovi riferimenti dal punto di vista telaistico per integrazione e risposta al guidatore. Rispetto alla normale Opel Astra, la versione GSe è stata concepita per essere ancora più agile e precisa. Il telaio è stato abbassato di 10 millimetri. Sterzo, sospensioni e freni rispondono più direttamente ai comandi del guidatore. La tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping) permette di avere diverse caratteristiche di ammortizzazione per aumentare la maneggevolezza e il comfort in base alla situazione specifica.

Ciò vale anche per il nuovo Opel Grandland GSe. Questo SUV sportivo riesce a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni: Opel Grandland GSe unisce la potenza del motore turbo benzina da 1.6 litri di cilindrata e una potenza di 147 kW/200 CV e due motori elettrici – uno per ogni asse. Il motore elettrico sull’asse anteriore genera fino a 81,2 kW/110 CV, quello sull’asse posteriore fino a 83 kW/113 CV. Il risultato è una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante ponderato nel ciclo misto WLTP1: 1,2 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 28-27 g/km). La motorizzazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un SUV brillante a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. La versione GSe passa da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e – come Opel Astra GSe – può raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). Con la batteria agli ioni di litio da 14,6 kWh, Opel Grandland GSe può percorrere fino a 63 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP2 (EAER City nel ciclo WLTP2: 80-81 km).

GSe a prima vista: design ed equipaggiamenti di vertice per i modelli top di gamma

Con il design audace e netto caratterizzato dall’Opel Vizor, Opel Astra e Opel Grandland si presentano con un carattere inconfondibile. Gli stilemi tipici del marchio GSe rendono le due versioni top di gamma ancora più originali e conferiscono loro un’estetica unica da ogni punto di vista. Ispirati dalla Opel Manta GSe elettrica, i cerchi in lega da 18 pollici color diamond cut/black su Opel Astra GSe e i cerchi da 19 pollici montati su Opel Grandland GSe sottolineano immediatamente l’approccio di Opel – proprio come l’anteriore tipico dei modelli GSe e l’emblema GSe sul portellone e lo specifico diffusore posteriore.

Nell’abitacolo, guidatore e passeggero anteriore si possono accomodare sui sedili sportivi in Alcantara concepiti esclusivamente per i modelli GSe e certificati dagli esperti di postura di AGR. Questi sedili sportivi sono riservati esclusivamente ai modelli GSe e sono il risultato della pluriennale esperienza Opel nello sviluppo di sedili ergonomici. Permettono a pilota e copilota di godersi una guida sportiva mentre le loro colonne vertebrali sfruttano tutto il comfort e il sostegno di questi sedili eccezionalmente ergonomici. Il riscaldamento dei sedili e del volante assicura il massimo benessere anche nelle giornate più fredde.

La proposta dei sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia copre l’intera gamma attualmente offerta da Opel su Grandland e Astra. Per esempio, Opel Astra GSe viene offerta con il sistema Intelli-Drive 1.0 con allerta incidente e frenata attiva di emergenza, rilevamento pedoni e rilevamento stanchezza, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata e sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, cross traffic alert e allerta angolo cieco laterale e sistema di regolazione automatica della velocità con funzione di stop di serie. Il sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e la telecamera Intelli-Vision con visione a 360 gradi aiutano il guidatore in fase di manovra. I passeggeri dei modelli GSe sono connessi ottimamente con il navigatore multimedia compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori da 10 pollici e driver information display da 10 pollici (display da 12 pollici su Opel Grandland GSe). Gli smartphone compatibili possono essere facilmente ricaricati in modalità wireless nel tunnel centrale.