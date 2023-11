Opel lancia gli allestimenti interni vegani

Elettrica, emozionale, efficiente, sostenibile: queste sono le caratteristiche chiave dell'approccio Opel alla mobilità individuale del futuro.

La casa automobilistica tedesca offre già 15 modelli elettrificati. L'anno prossimo, il marchio con il Blitz offrirà almeno una variante elettrificata di ogni auto. E a partire dal 2025, tutti i nuovi modelli Opel saranno disponibili esclusivamente come veicoli elettrici a batteria. La spinta verso l'elettromobilità è una pietra miliare dell'ambizione di Opel di fornire una mobilità sostenibile, un'altra è l'aumento dell'offerta vegana per includere veicoli di tutti i segmenti.

I vegani hanno molto di più da scegliere oltre al cibo che mangiano o ai vestiti che indossano. Possono anche scegliere di guidare veicoli "vegani" di Opel, la cui gamma di prodotti è piena di vetture e veicoli commerciali leggeri con finiture interne realizzate con materiali vegani. Inoltre, poiché le finiture vegane sono realizzate in poliuretano (PU) o cloruro di polivinile (PVC), sono riciclabili quanto le finiture convenzionali.

Tutti gli allestimenti interni offerti in vari veicoli Opel elettrici a batteria attuali sono esclusivamente vegani. Tra queste, la nuova Opel Corsa Electric, la Opel Astra Sports Tourer Electric, presentata in anteprima mondiale all'IAA Mobility di Monaco di Baviera a settembre, la Opel Astra Electric e il quadriciclo Opel Rocks Electric.

Inoltre, anche le finiture di base di numerosi modelli Opel attuali e versioni sono vegane:

Opel Astra berlina con motore a combustione o trazione ibrida plug-in

Opel Astra Sports Tourer con motore a combustione o trazione ibrida plug-in

Opel Zafira Life Elettrica

Opel Combo Life Elettrico

Opel Combo Elettrico

Opel Vivaro

Opel Movano

Opel dispone già di un'interessante gamma di veicoli "vegani" per i clienti che desiderano applicare lo stile di vita "animal friendly" alla propria mobilità. Con il mercato globale dei prodotti vegani che si prevede continuerà a crescere costantemente e Opel che spinge per fornire soluzioni di mobilità sempre più sostenibili in tutta la sua gamma, i nuovi modelli introdotti dal marchio con il Blitz amplieranno ulteriormente l'offerta vegana in futuro.