Opel Vivaro si trasforma in un camper

Ad oggi, Opel Vivaro è stato principalmente conosciuto come un tuttofare per le aziende che cercano un veicolo che sia tanto flessibile quanto efficiente.

Ma Opel Vivaro può fare molto di più: come "Alpincamper", ora è un camper pratico e confortevole. Gli specialisti della città bavarese di Lenggries, che si trova quasi sul confine tedesco-austriaco, stanno allestendo il veicolo Opel più venduto in un camper totalmente attrezzato, disponibile in due varianti. L'AlpincamperVivaro 2 offre molto spazio per un massimo di due persone, mentre l'Alpincamper Vivaro 4 può ospitare fino a quattro persone. Ma non importa se i clienti scelgono la versione più piccola o quella più grande, il comfort del viaggio è assicurato.

Opel Vivaro è dotato di una vasta gamma di equipaggiamenti di serie come l'aria condizionata, un sistema multimediale che include la ricezione radio digitale e numerosi sistemi di assistenza come l’Hill Start Assist, il cruise control e limitatore di velocità, nonché i sensori posteriori, che rendono le manovre molto più facili. Inoltre, l'Alpincamper Vivaro è ben preparato per terreni impegnativi grazie al pacchetto per strade accidentate Opel che include 25 millimetri in più di altezza da terra e il sistema Advanced Grip Control per sabbia, fango e neve. Il motore diesel da 2,0 litri con una potenza di 106 kW/145 CV e una potente coppia di 370 Nm (consumo di carburante Opel Vivaro secondo WLTP: 8,0-7,2 l/100 km, emissioni di CO21 211-186 g/km; ciascuno combinato) in combinazione con il cambio automatico a 8 marce, offre potenza con un'efficienza esemplare.