Papa Francesco riceve la prima papamobile elettrica da Mercedes

Mercedes-Benz inaugura una nuova era nella sua lunga tradizione con il Vaticano, consegnando a Papa Francesco la prima Papamobile completamente elettrica.

Il veicolo, sviluppato in stretta collaborazione con il Vaticano, è stato consegnato personalmente al Santo Padre da Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz, insieme a membri del team di sviluppo provenienti da Graz, Sindelfingen e Roma.

Realizzata sulla base della Classe G580 elettrica, la Papamobile rappresenta un simbolo di sostenibilità e progresso tecnologico, in linea con i principi dell’enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco. Questo progetto, frutto di circa un anno di lavoro artigianale e ingegneristico, integra soluzioni all’avanguardia per adattarsi alle necessità specifiche del Santo Padre durante le apparizioni pubbliche.

Un Veicolo Unico per il Giubileo 2025

Il nuovo modello è dotato di una trasmissione elettrica personalizzata per consentire movimenti a velocità estremamente basse e una configurazione interna progettata su misura. Il sedile centrale girevole, regolabile in altezza, consente a Papa Francesco di interagire con i fedeli da diverse angolazioni, mentre l’hardtop removibile offre protezione in caso di maltempo. La carrozzeria bianca perla, realizzata a Sindelfingen, e i dettagli artigianali conferiscono al veicolo un design esclusivo e funzionale.

Un Impegno per la Mobilità Elettrica

Durante l’evento, Ola Källenius ha sottolineato l’importanza della mobilità sostenibile: "La Papamobile elettrica non è solo un veicolo, ma un messaggio chiaro: il futuro della mobilità è elettrico. Siamo onorati che il Vaticano abbia scelto Mercedes-Benz per questo progetto simbolico."

Britta Seeger, responsabile Sales & Marketing di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato: "Costruire la Mercedes perfetta per ogni cliente è il nostro obiettivo da quasi un secolo. Realizzare una Papamobile elettrica per il Santo Padre è un onore che riflette il nostro impegno per la sostenibilità."

Anche Marc Langenbrinck, CEO di Mercedes-Benz Italia, ha espresso il suo orgoglio per questa collaborazione: "Questo progetto è un esempio perfetto di come l’industria possa integrarsi nella comunità. La nostra Papamobile accompagnerà il Papa durante un Giubileo straordinario, contribuendo a diffondere un messaggio di cambiamento positivo."

Una Tradizione di Eccellenza

Dal 1930, Mercedes-Benz produce veicoli per il Vaticano, a partire dalla Nürburg 460 per Papa Pio XI. Negli anni, modelli iconici come la 300 Landaulet e la Classe G hanno rappresentato il connubio tra innovazione e tradizione. Con questa nuova Papamobile elettrica, la casa tedesca riafferma la sua dedizione al progresso tecnologico e al rispetto per l’ambiente.