Peugeot 308 SW, un eccellente equilibrio tra comfort e comportamento dinamico

La nuova PEUGEOT 308 SW, fresca di un duplice aggiornamento, più leggero nell’estetica e più in profondità per ciò che riguarda il contenuto tecnologico. Migliorie che vengono estese anche alla versione 5 porte. PEUGEOT 308 è un modello che ha ottenuto un grande successo nel corso degli anni, con oltre 40 premi vinti e 1,5 milioni di esemplari prodotti, di cui oltre 100 mila venduti in Italia.

Un successo dovuto anche al design quasi senza tempo, migliorato oggi in piccoli dettagli come la nuova tinta per la carrozzeria Blu Vertigo o il Pack Black ottenibile a richiesta per darle ancora più personalità.

La novità principale della nuova gamma è rappresentata dal PEUGEOT i-Cockpit® che adotta oggi una strumentazione 100% digitale da 10 pollici in alta definizione, di serie su tutte le versioni. La firma distintiva ed esclusiva delle auto del Leone che contribuisce ad aumentare il piacere di guida, il comfort e la sicurezza.

Quest’ultima, in particolar modo, è un tema molto caro a PEUGEOT. Di prim’ordine anche nella nuova gamma di 308, grazie a un completo elenco di ADAS, i sistemi di assistenza attiva alla guida. Diverse sono le tecnologie pronte a coadiuvare attivamente il conducente nelle varie fasi di guida. Su tutti, ricordiamo il monitoraggio dell’angolo cieco con azione sul volante, la frenata automatica d’emergenza di ultima generazione e l’avviso in caso di distrazione alla guida. Non meno importanti, il Cruise Control adattativo in grado di fermare completamente l’auto e farla ripartire da sola, ma anche l’avviso di superamento involontario della corsia con correzione automatica della traiettoria. E per le fasi di manovra e parcheggio si può contare sulla retrocamenra visiopark a 180°.

Se lo spazio a bordo è un tema importante considerata la tipologia di vettura, estremamente versatili e spaziosi sono sia l’abitacolo che il bagagliaio: quest’ultimo, con una capacità di 610 litri, estendibile fino a 1660 abbattendo lo schienale posteriore, rappresenta quasi un record e può ospitare senza difficoltà oggetti ingombranti e voluminosi.

Quanto alle motorizzazioni, vengono proposte versioni ideali per la tipologia di impiego di questa categoria di auto. Oltre ai benzina PureTech turbo da 110 e 130 CV, a listino è disponibile anche la motorizzazione diesel BlueHDi da 130 CV che, al pari della corrispondente versione benzina, può essere scelta anche con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Una gamma motori azzeccata, che sa coniugare prestazioni con consumi ed emissioni estremamente contenuti. Grazie a loro, PEUGEOT 308 è capace di far giungere gli occupanti a destinazione in maniera molto piacevole, cullati da confort di alto livello e da una tecnologia molto raffinata.