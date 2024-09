Peugeot 406: da berlina familiare a protagonista d'azione nella saga "Taxxi"

La Peugeot 406, berlina generalmente conosciuta come un'auto familiare elegante e confortevole, si è trasformata in una vera e propria icona d'azione grazie al film "Taxxi" del 1998.

Diretto da Gérard Pirès e sceneggiato da Luc Besson, il film narra le avventure di Daniel, un tassista spericolato di Marsiglia interpretato da Samy Naceri, che sfrutta le straordinarie capacità della sua Peugeot 406 modificata per vivere inseguimenti ad alta velocità e fughe spettacolari.

Un taxi dalle prestazioni eccezionali

Daniel, un giovane ex fattorino, abbandona il suo vecchio lavoro per diventare un tassista, scegliendo una Peugeot 406 berlina apparentemente normale, ma da lui trasformata in una vera e propria macchina da corsa. Le sue eccezionali doti di pilota unite alle modifiche segrete della vettura gli permettono di offrire corse indimenticabili ai clienti, sfuggendo ogni volta agli autovelox e alla polizia.

L'azione prende una piega inaspettata quando Daniel viene notato da Émilien Coutant Kerbalec, un ispettore di polizia imbranato interpretato da Frédéric Diefenthal, che lo coinvolge in una missione per catturare una banda di ladri, utilizzando le abilità di guida di Daniel e la potenza della sua incredibile Peugeot 406.

Una saga di successo internazionale

Il film non solo ha reso celebre la Peugeot 406 come auto d'azione, ma ha dato vita a una delle saghe cinematografiche più popolari di Francia. Il successo di "Taxxi" è stato tale da generare ben cinque sequel: "Taxxi 2" (2000), "Taxxi 3"(2003), "Taxxi 4" (2007) e "Taxxi 5" (2018), nei quali la Peugeot 406 viene aggiornata alla Peugeot 407. Nel 2004, il successo della serie ha ispirato persino un remake hollywoodiano, "New York Taxi".

Professionisti al volante

Uno dei segreti dietro le spettacolari scene d'azione è la presenza di una squadra di esperti piloti e stuntman, tra cui il leggendario Rémy Julienne e nomi noti del motorsport come Jean-Pierre Jabouille, Henri Pescarolo e Jean Ragnotti. Le loro abilità al volante hanno contribuito a rendere credibili le acrobazie ad alta velocità che hanno caratterizzato la serie.

Un successo commerciale e da collezione

Con un incasso di oltre 200 milioni di dollari a livello mondiale e 23 milioni di spettatori solo in Francia, "Taxxi" ha consolidato il suo posto nella storia del cinema d'azione. Peugeot ha capitalizzato questo successo realizzando modellini da collezione in scala 1/43 della Peugeot 406 protagonista del film, mentre Ottomobile ha prodotto una versione in scala 1/18, diventata un oggetto ambito dai collezionisti.