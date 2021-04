Peugeot 508 sw plug-in hybrid, viaggiare nel silenzio

La 508 SW è infatti disponibile, oltre che in variante benzina e Diesel, anche in versione plug-in hybrid, sistema propulsivo versatile e sostenibile capace di assicurare, grazie all’azione combinata di un turbo benzina e di un motore elettrico per 225 cv totali, fino a 52 km a zero emissioni e al tempo stesso grande divertimento al volante senza l’assillo dell’autonomia quando le percorrenze si fanno elevate.

Quotidianità in elettrico dunque assicurata: la ricarica della batteria avviene in 6 ore e 30 minuti con una normalissima presa domestica e meno di due ore dotandosi di wall box.

Quattro le modalità di guida selezionabili dall’apposito pulsante in plancia: 100% elettrica, sport, HYBRID, con il sistema che decide quale propulsore utilizzare in considerazione della tipologia della strada e dell’andatura tenuta, e infine comfort che associa la modalità di guida ibrida alla posizione più confortevole delle sospensioni a smorzamento controllato.

Il tutto confezionato con un abito esterno alquanto raffinato: finestrini senza cornice per tutte le quattro porte e firma luminosa verticale con luci diurne a LED opalescenti.

All’interno abitacolo esclusivo con materiali di alta qualità, sedute certificate AGR a garanzia della massima ergonomia e i-COCKPIT con il famoso volante compatto alloggiato nella posizione giusta per liberare visibilità al quadro strumenti 100% digitale. Al centro della plancia touch screen da 10” ad alta definizione. Dubbi sull’ingombro della batteria? Abitabilità e volume del bagagliaio sono identici a quelli della versione termica.

Anche l’argomento sicurezza è curato con grande attenzione. Tra i dispositivi di assistenza alla guida su PEUGEOT 508 SW plug-in hybrid è disponibile il sistema Night Vision, che utilizza una telecamera termografica in grado di rilevare la presenza di esseri viventi davanti al veicolo di notte o in caso di visibilità ridotta.