Peugeot accende a Milano The Corner la più grande affissione digitale d’Italia

Peugeot ha scelto ancora una volta la città di Milano per raccontare la nuova immagine del brand, nato oltre 211 anni fa, al pubblico italiano.

Milano, una delle città più dinamiche del nostro Paese ed apripista nell’innovazione è la scenografia in cui PEUGEOT ha acceso The Corner, la più grande installazione digitale d’Italia e la seconda più grande d’Europa, dopo quella di Piccadilly Circus, nella capitale inglese.

La nuova immagine di brand viene raccontata alle decine di migliaia di persone che ogni giorno frequentano piazza Freud (stazione Porta Garibaldi), grazie ad un enorme schermo digitale angolare con tecnologia d’avanguardia 3D e 5k che si sviluppa lungo oltre 55 metri per 6 di altezza ed una superficie complessiva di ben 350 mq.

La lunga storia dell’evoluzione del logo PEUGEOT porta in primo piano il nuovo volto del brand, con la nuova identità ma anche con Nuova PEUGEOT 308, l’ultima arrivata in gamma e modello centrale a livello europeo. Un progetto, questo, che punta ancora una volta ad innovare la comunicazione di PEUGEOT in una piazza importante come quella milanese, ove migliaia di italiani e di ritrovati turisti e business man stranieri affollano le zone centrali attorno a Piazza Gae Aulenti, crocevia di migliaia di attività. Una innovazione creativa che punta a valorizzare il brand automobilistico con la più lunga storia industriale al mondo, facendone conoscere i valori ed il posizionamento sul mercato.

On air dalle ore 7 alle ore 23 fino al 17 aprile, The Corner verrà accompagnato anche dalla presenza in piazza Gae Aulenti di Nuova PEUGEOT 308, location centrale grazie alla quale si potranno conoscerne i valori chiave come il design audace, la tecnologia innovativa e la grande efficienza resa possibile anche dalle nuove motorizzazioni plug-in HYBRID.