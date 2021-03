Pirelli: nasce la nuova famiglia di copertoncini da bici P Zero

Pirelli presenta la nuova famiglia di copertoncini da bici: si chiama P ZEROTM e si declina in P ZERO Race, il prodotto progettato per la pura performance e in P ZERO Road, l’alternativa per chi ricerca un pneumatico all- round più orientato alla durata.

I nuovi pneumatici hanno il compito di subentrare a un vero best seller: P ZERO Velo, il capostipite della gamma, il primo clincher di Pirelli, lanciato a giugno del 2017. Una sostituzione che è una scelta voluta, a testimonianza dell’evoluzione del ruolo di Pirelli nel ciclismo: in soli quattro anni, infatti, il P ZERO Velo è diventato un benchmark, apprezzato e premiato da diversi test indipendenti, così come dalla scelta di tantissimi appassionati in tutto il mondo.

Oggi, la gamma Pirelli di copertoncini per bici da strada si rinnova con il desiderio di offrire ancora più grip, ancora più scorrevolezza, ancora più comfort. Inoltre, si adegua ai nuovi standard di riferimento del settore.

P ZERO RACE: IL CLINCHER PER LA MASSIMA PERFORMANCE

Arrivato cronologicamente dopo il P ZERO Race TLR e il Race TLR SL per ragioni di richiesta di mercato - che vira oggi verso l’opzione tubeless - il nuovo P ZERO Race clincher è un copertoncino dedicato alla performance pura.

Da un punto di vista di disegno del battistrada la gomma è identica all’omonima versione Tubeless Ready, così come nell’uso della mescola utilizzata. P ZERO Race è realizzato con il nuovo SmartEVO Compound. Grazie anche all’esperienza sviluppata in oltre 110 anni nel motorsport, Pirelli ha messo a punto una miscela ternaria di polimeri funzionalizzati con caratteristiche di comportamento “intelligenti”, che sono la base delle eccezionali proprietà della SmartEVO. Ognuno dei tre polimeri fornisce prestazioni specifiche, garantendo un perfetto equilibrio di caratteristiche opposte, come grip e scorrevolezza.

Il risultato? Una migliore aderenza su asciutto e bagnato e bassissima resistenza al rotolamento, a tutto vantaggio della scorrevolezza e della guidabilità.