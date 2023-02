Pirelli Scorpion all Terrain Plus il primo pneumatico offroad per Porsche 911

Per la prima volta, una Porsche 911 monta in primo equipaggiamento un pneumatico da fuoristrada firmato Pirelli: lo Scorpion All Terrain Plus,

progettato per le condizioni off-road più impegnative. Si tratta della Porsche 911 Dakar, reinterpretazione della coupé in chiave all terrain, con caratteristiche tecniche che la rendono adatta a uscire dall’asfalto. L’offerta per il modello, che nasce al 100% con pneumatici Pirelli, si completa poi con il P Zero estivo, per un uso esclusivo su asfalto, e con il P Zero Winter per avere aderenza anche nella stagione fredda.

Pirelli Scorpion All Terrain Plus è il pneumatico della gamma Scorpion specifico per offrire resistenza e supporto sui terreni più difficili ma è stato adattato per consentire alla Porsche 911 Dakar di offrire la versatilità di un fuoristrada e le alte prestazioni che caratterizzano da sempre l’iconica sportiva. Per questo è stato condotto un processo di sviluppo particolare, che ha attinto ampiamente all’esperienza di Pirelli con i pneumatici Ultra High Performance dedicati ai modelli più veloci.

Il reparto R&D di Pirelli ha fatto debuttare su questo prodotto una famiglia di mescole in grado di gestire le prestazioni della vettura tanto su sterrato quanto su asfalto. Inoltre, la struttura del pneumatico è stata irrobustita – specialmente al posteriore – e ottimizzata per migliorare l’impronta a terra. Rispetto allo Scorpion All Terrain Plus tradizionale, quello per la Porsche 911 Dakar ha un battistrada che restituisce performance competitive sull’asciutto, in circuito come nel deserto. Il tutto senza trascurare aspetti fondamentali per l’utilizzo quotidiano, come stabilità, sicurezza e comfort. Per la sperimentazione outdoor di questo pneumatico, Pirelli ha guidato la 911 Dakar su tutti i principali proving ground europei e su diversi tracciati rappresentativi di un’ampia varietà di condizioni.

È una collaborazione ormai storica quella che lega Pirelli alla casa di Stoccarda, tanto che fu proprio la Porsche

911 ad avere il primo pneumatico Pirelli marcato (in questo caso, con il simbolo “N”): nel 1982 nasceva proprio con Porsche la strategia “Perfect Fit” di Pirelli, grazie alla quale vengono sviluppati al fianco delle case auto più prestigiose pneumatici con caratteristiche specifiche su misura dei modelli più prestazionali.