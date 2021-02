Pirelli Sponsor dei Mondiali di Sci Alpino Cortina 2021

Si accendono oggi i riflettori sll'edizione 2021 dei Campionati del Mondo di SCI (FIS Alpine World Ski Championships) a Cortina d’Ampezzo, dove Pirelli sarà Main Sponsor dell’evento, grazie all’accordo con Infront, Media & Marketing agent della manifestazione. Specialista dell’inverno con i suoi prodotti, Pirelli si conferma sostenitrice degli sport invernali e quella di Cortina sarà la terza sponsorizzazione consecutiva dei Mondiali di sci, dopo Sankt Moritz (2017), Åre (2019) e ora l’edizione italiana. Inoltre, Pirelli è sponsor della Federazione Italiana Sport Invernali e dell’ Ice Hockey World Championship, IIHF. Un legame più ampio, fra Pirelli e lo sport, che va oltre l’inverno, dalla partnership con Inter che dura da oltre un quarto di secolo alle esperienze nell’America’s Cup, come in questa trentaseiesima edizione a bordo di Luna Rossa. Senza dimenticare le discipline dove l’azienda può mettere in campo tutta la sua tecnologia, dalla Formula 1, al World Rally Championship, alla World Superbike, tutte categorie dove Pirelli è fornitore unico di pneumatici.

LA GAMMA INVERNALE PIRELLI

L’esperienza di Pirelli con il mondo invernale è rappresentata anche nella gamma di pneumatici winter, capaci di adattarsi anche alle condizioni estreme, tipiche della stagione fredda sull’arco alpino. Per le auto più performanti, Pirelli mette a disposizione i P Zero Winter, un pneumatico sviluppato con le case auto e che segue la strategia perfect fit di Pirelli di creare per ogni modello di auto il proprio pneumatico, tipica della famiglia P Zero. Il Winter Sottozero 3 è il pneumatico rivolto all’ampio segmento delle auto premium di fascia alta, che danno alte performance di guida, mentre il Cinturato Winter è rivolto ai guidatori di city car, urban SUV e Crossover. Per SUV e CUV di ultima generazione è disponibile lo Scorpion Winter, mentre il Carrier Winter è rivolto a Van e light truck.

SULLE AUDI ELETTRICHE, COMPRESA LA NUOVA E-TRON GT

Pirelli è anche partner di Audi che a Cortina ha una flotta di auto elettrificate, tutte con pneumatici invernali Pirelli. Oltre alle Audi A6, A7 e Q5 plug-in hybrid, sulle strade della “perla delle Dolomiti” ci saranno le elettriche e-tron e e-tron Sportback, anche in versione S. Inoltre, il contesto dei Campionati del Mondo di Sci vedrà l’anteprima della Audi e-tron GT prototipo, la granturismo a zero emissioni che sarà svelata in forma definitiva il 9 febbraio e per cui Pirelli ha realizzato pneumatici sia estivi sia invernali con la marcatura Elect. Si tratta di un pacchetto di tecnologie capaci di assecondare al meglio le peculiarità delle auto elettriche, fornendo aderenza immediata all’elevata coppia tipica di questi motori, una bassa resistenza al rotolamento per massimizzare l’autonomia delle batterie e una ridotta rumorosità per offrire comfort a bordo e contribuire alla sostenibilità ambientale di tali vetture.

L’ATMOSFERA DEI MONDIALI SUI SOCIAL PIRELLI

I Mondiali di sci di Cortina si svolgeranno a porte chiuse ma Pirelli le aprirà virtualmente agli appassionati con un racconto tramite i propri social media, con l’obiettivo di far vivere agli appassionati degli sport invernali l’atmosfera che fa da scenario alle competizioni. Alcuni sportivi, personaggi dello spettacolo e piloti accompagneranno i follower dei canali social di Pirelli alla scoperta del “dietro le telecamere” puntate sulle discese innevate. A partire da un percorso di avvicinamento a Cortina con Ignazio Moser che giungerà dal Passo Falzarego, Matilde Gioli dal Lago di Misurina e Giulio Berruti dai 30 tornanti del Passo Giau. Sempre i canali social media di Pirelli consentiranno di partecipare a un concorso che mette in palio merchandising ufficiale di Cortina 2021 e pneumatici Pirelli.

In collaborazione con Pirelli