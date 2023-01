Polestar 3: il SUV dell’era elettrica

Polestar 3 sa fondere il design aerodinamico con l’eccellente dinamica di guida: fino a 380 kW e 910 Nm, batteria da 111 kWh per un’autonomia che può superare i 600 km

Polestar 3 è il primo SUV elettrico ad alte prestazioni della Casa svedese nata dall’esperienza nelle corse a metà degli anni Novanta, spinta ancora dallo spirito competitivo di allora, oggi produce veicoli elettrici. Polestar è presente in diciannove paesi, con headquarter a Goteborg e, a regime, tre stabilimenti produttivi: due in Cina cui si aggiungerà uno negli Stati Uniti che verrà aperto nel corso dell’anno.

Le parole del CEO

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar ha dichiarato: “Polestar 3 è un potente SUV elettrico che conquista i sensi grazie al suo distintivo design di ispirazione scandinava e l’eccellente dinamica di guida. Segna inoltre l’espansione della nostra presenza industriale, con l’avvio della produzione di Polestar negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi ed entusiasti di ampliare il nostro portafoglio, mentre continuiamo a crescere rapidamente. Questa vettura è stata progettata sin dall’inizio come una Polestar, ma presenta nuove caratteristiche distintive per noi, come i fari dual blade, la SmartZone e la presa d’aria aerodinamica anteriore”.

Materiali sostenibili

Per gli interni di Polestar 3 sono stati selezionati materiali altamente sostenibili, con l’intento di migliorarne, al tempo stesso, l’estetica raffinata e la superba sensazione al tatto. Tra questi troviamo MicroTech certificato bio, pelle certificata per il rispetto del benessere degli animali e rivestimenti in lana completamente tracciabile.

NVIDIA DRIVE

Polestar 3 è la prima vettura della Casa svedese equipaggiata con core computing centralizzato NVIDIA DRIVE, che usa il software di Volvo Cars. La piattaforma automobilistica ad alte prestazioni di NVIDIA mette a disposizione l’intelligenza artificiale per elaborare i dati provenienti dai numerosi sensori e telecamere dell’auto e azionare funzionalità avanzate di sicurezza e assistenza alla guida così come un sistema di monitoraggio del conducente.

Dal piglio sportivo

Polestar 3 inaugura un sistema di propulsione a due motori dal piglio fortemente sportivo. La vettura standard produce un totale di 360 kW e 840 Nm di coppia, mentre con il pacchetto Performance opzionale si raggiunge una potenza totale di 380 kW e 910 Nm. Sono inoltre inclusi il sistema One Pedal Drive regolabile e la vettorizzazione della coppia elettrica tramite un sistema a doppia frizione (Torque Vectoring Dual Clutch) sull’asse posteriore: un’evoluzione della soluzione introdotta con Polestar 1. È disponibile anche una funzione di disaccoppiamento per il motore elettrico posteriore, che consente alla vettura di sfruttare solo il motore elettrico anteriore per risparmiare energia in determinate circostanze.

Fino a 610 km di autonomia

Le batterie da 111 kWh offrono a Polestar 3 un’ampia autonomia di guida, fino a 610 km (calcolati nel ciclo WLTP). Le batterie agli ioni di Litio composte da celle prismatiche sono protette da una specifica struttura in alluminio, con rinforzo in acciaio al Boro e sistema di raffreddamento con liquido. È inclusa di serie una pompa di calore, che aiuta Polestar 3 a sfruttare il calore dell’ambiente per il precondizionamento del climatizzatore e della batteria. Polestar 3 è inoltre equipaggiata per la ricarica bidirezionale, che aprirà la strada alla possibilità di trasferire energia dal veicolo alla rete domestica e a soluzioni plug-and-charge

Sospensioni pneumatiche adattive

L’eccellenza del telaio si deve soprattutto all’impiego di sospensioni pneumatiche a doppia camera, che consentono a Polestar 3 di variare l’assetto da comfort a dinamico e di regolare elettronicamente la velocità degli ammortizzatori attivi ogni due millisecondi (500 Hz). Joakim Rydholm, capo ingegnere telai di Polestar, al riguardo ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era offrire le prestazioni e la precisione che contraddistinguono tutte le vetture Polestar, senza compromettere il comfort della guida quotidiana. Per riuscirci, abbiamo utilizzato nuovi componenti come le sospensioni pneumatiche adattive in modo da trasferire la tipica ‘sensazione Polestar’ su questo tipo di modello”.

In collaborazione con Volvo

Polestar 3 è la prima vettura creata su una nuova base tecnologica completamente elettrica, sviluppata e condivisa da Volvo Cars. La produzione per i mercati di lancio iniziali partirà nello stabilimento di Volvo Cars a Chengdu, in Cina, aumentando i quantitativi dalla metà del 2023: le prime consegne previste per il quarto trimestre del 2023. Polestar 3 con Long range Dual motor (360 kW, 840 Nm) è disponibile a un prezzo di lancio indicativo di EUR 94.900, ordinabile dall’ottobre scorso anche online.