Porsche & Ducati Experience 2025: un evento esclusivo per gli amanti delle due e quattro ruote

Dopo il successo dell’edizione 2024, il Porsche & Ducati Experience torna il 28 e 29 giugno 2025 con una nuova edizione ricca di emozioni.

L’appuntamento, ideato da Ducati e Porsche Italia, offre agli appassionati l’opportunità unica di migliorare le proprie abilità di guida su veicoli iconici a due e quattro ruote.

Il teatro di questa esperienza esclusiva sarà il Porsche Experience Center Franciacorta, il più grande tra i nove centri PEC esistenti nel mondo, una location d’eccellenza per chi desidera vivere la velocità e il controllo in totale sicurezza. Grazie a cinque diversi tracciati, tra cui circuiti ad alta velocità, percorsi a bassa aderenza e off-road, i partecipanti potranno mettere alla prova le proprie capacità di guida.

Un’esperienza su misura per tutti i livelli di guida

Il programma della giornata è pensato per soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti ai piloti più esperti. La prima metà della giornata sarà dedicata alla guida delle moto Ducati, mentre nel pomeriggio i partecipanti potranno salire a bordo delle nuove Porsche 911 Carrera, 911 Carrera GTS, Cayenne e Cayenne Coupé.

Durante l’evento, gli istruttori qualificati guideranno i partecipanti attraverso una serie di esercizi pratici per perfezionare la posizione di guida, l’uso dello sguardo, la frenata e la gestione delle situazioni di emergenza. La parte relativa alle moto è stata sviluppata per adattarsi a ogni livello di esperienza, permettendo ai motociclisti di migliorare la propria tecnica o testare le avanzate tecnologie della gamma Ducati.

Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di motori

L’evento rappresenta un’occasione unica per chi desidera vivere l’emozione della guida sportiva in un ambiente altamente specializzato. Grazie alla combinazione di moto e auto di alta gamma, il Porsche & Ducati Experience si conferma come un format innovativo che unisce passione, adrenalina e formazione sulla guida sicura.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito del Porsche Experience Center Franciacorta e sulla sezione DRE Academy del sito Ducati.com. Per chi sogna di mettersi al volante e in sella a mezzi straordinari, questa è l’occasione perfetta per affinare la propria tecnica e vivere un’esperienza indimenticabile.