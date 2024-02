Porsche Panamera 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid: innovazione e prestazioni al top

Porsche estende la gamma della sua berlina sportiva Panamera con l'introduzione di due nuove varianti ibride: la Panamera 4 E-Hybrid e la Panamera 4S E-Hybrid.

Queste aggiunte sono una risposta diretta alla crescente domanda di powertrain ibridi, combinando efficienza e dinamicità. Con queste, la Panamera offre ora quattro diverse opzioni di propulsione ibrida avanzata.

La Panamera 4 E-Hybrid spicca per efficienza e versatilità, grazie al suo motore V6 biturbo da 2,9 litri rivisitato, che in combinazione con il sistema ibrido eroga una potenza di 346 kW (470 CV) e una coppia di 650 Nm. Questo permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e una velocità massima di 280 km/h. Inoltre, offre un'autonomia in modalità puramente elettrica fino a 96 chilometri, secondo il ciclo WLTP.

La Panamera 4S E-Hybrid, invece, punta maggiormente sulla dinamica di guida e sulla potenza sostenuta, con un motore da 260 kW (353 CV) che, in sinergia con l'ibrido, raggiunge una potenza di sistema di 400 kW (544 CV) e una coppia di 750 Nm. Questo modello accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e tocca una velocità massima di 290 km/h.

Entrambi i modelli vantano miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente, con un'autonomia elettrica estesa, tempi di ricarica ridotti e prestazioni di guida migliorate. La nuova batteria ad alta tensione da 25,9 kWh aumenta la capacità del 45% senza ingombrare di più, e il nuovo motore elettrico da 140 kW (190 CV) assicura una potenza superiore.

Per quanto riguarda le modalità di guida, le Panamera E-Hybrid offrono quattro modalità ottimizzate per l'ibrido, oltre alle modalità Sport e Sport Plus, per massimizzare l'efficienza senza sacrificare le prestazioni. Le sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera di serie e il sistema Porsche Active Ride disponibile migliorano ulteriormente il comfort e la dinamica di guida.

Dal punto di vista estetico, le nuove Panamera si distinguono per il design sportivo, con fari a LED e dettagli rinnovati sia all'anteriore che al posteriore. L'equipaggiamento di serie include cerchi da 19 pollici per la 4 E-Hybrid e da 20 pollici per la 4S E-Hybrid, con opzioni avanzate come l'impianto frenante in carboceramica PCCB.

In Italia, il prezzo della Panamera 4 E-Hybrid parte da 127.988 euro, mentre la versione Executive è proposta a partire da 139.565 euro. La Panamera 4S E-Hybrid è disponibile da 143.549 euro. Le consegne in Europa sono previste per il secondo trimestre del 2024, promettendo un'esperienza di guida senza precedenti per gli amanti delle berline sportive e della tecnologia ibrida avanzata.