Porsche registra vendite stabili nel 2023

Nel 2023, Porsche ha registrato una crescita solida con un leggero aumento delle consegne, totalizzando 320.221 vetture consegnate, un aumento del 3% rispetto al 2022.

Nonostante l'incertezza economica globale, la marca ha mantenuto la sua esclusività. Le vendite in Europa (esclusa la Germania) sono cresciute del 12%, mentre in Germania l'aumento è stato del 10%. In Nord America, Porsche ha registrato 86.059 consegne, diventando il principale mercato di distribuzione nel 2023. In Cina, le vendite sono diminuite del 15% a causa delle difficoltà economiche. I mercati emergenti hanno mostrato una crescita del 16%, con un totale di 52.220 vetture consegnate.

La Porsche 911 ha registrato il maggior incremento di vendite, con un +24%, consegnando 50.146 unità. Anche la Taycan ha evidenziato una crescita a due cifre (+17%), con 40.629 unità consegnate. La Cayenne è stata il modello più venduto, nonostante una diminuzione dell'8% a causa del cambio di modello. La Macan ha mantenuto il livello dell'anno precedente, mentre la Panamera precedente ha registrato 34.020 consegne nel suo ultimo anno di ciclo di vita. La nuova generazione della Panamera sarà disponibile dal 2024. I modelli 718 Boxster e 718 Cayman hanno chiuso l’anno con 20.518 consegne (+13%).

Detlev von Platen anticipa un 2024 impegnativo, con l'aggiornamento di quattro serie di modelli su sei e numerosi lanci prodotto su vari mercati. Prevede difficoltà persistenti in Cina e sottolinea l'importanza di bilanciare la struttura di vendita e rafforzare la posizione nei mercati d'oltremare, in particolare nell'ASEAN. Nel 2024, l'attenzione sarà focalizzata sulla crescita orientata al valore e sul mantenimento di un livello stabile di vendite.