Raffaele Fusilli CEO di Renault Italia, racconta il connubio tra passato e futuro della nuova R4

Raffaele Fusilli CEO di Renault Italia, racconta la rinascita della Renault 4, un modello che ha segnato un’epoca e che ora ritorna in una veste moderna e completamente elettrica.

Un’operazione ambiziosa che mira a coniugare tradizione e innovazione, attingendo dal glorioso passato della casa francese per creare un’auto capace di rispondere alle esigenze della mobilità del futuro.

Qual è la sfida più grande nel reinventare la Renault 4 in chiave completamente elettrica?

“La R4 è stata la vettura Renault più venduta al mondo, con oltre 8 milioni di unità. Ha accompagnato un passaggio epocale dagli anni ’60 ai ’70, dal mondo rurale a quello metropolitano, simboleggiando la libertà e il cambiamento dei costumi” afferma Fusilli. La nuova Renault 4 mantiene il DNA originale, ma lo reinterpreta con un design contemporaneo, soluzioni tecnologiche avanzate e una propulsione 100% elettrica. Il modello sarà dotato di un’autonomia superiore ai 400 km, garantendo viaggi confortevoli e sostenibili.

Quali sono gli elementi distintivi del design della nuova R4?

L’attenzione al dettaglio è evidente nelle scelte stilistiche. La calandra illuminata monoblocco rappresenta una novità assoluta nel mondo dell’auto, mentre il tetto apribile in tela richiama il carattere distintivo dell’originale R4. “Abbiamo voluto mantenere le caratteristiche che l’hanno resa iconica, ma portandola nel futuro con una digitalizzazione avanzata e ben 26 assistenti alla guida, che assicurano una marcia sicura e serena” spiega Fusilli.

A chi si rivolge la nuova Renault 4?

La nuova R4 è pensata per un pubblico trasversale. Diversamente dalla Renault 5, con un’anima più metropolitana e dedicata a coppie o single, la R4 offre maggiore abitabilità e versatilità. Con una lunghezza di 9 cm in più rispetto alla Clio, ma 9 cm in meno rispetto alla Captur, si posiziona perfettamente come un’auto compatta ma adatta anche alle famiglie. Il bagagliaio da 420 litri assicura spazio sufficiente per ogni necessità, rendendola ideale sia per la città che per i lunghi viaggi.

Cosa rappresenta oggi la Renault 4 per Renault?

“Chi sceglie la Renault 4 ha nel proprio DNA il gusto per il design, per la storia e per le icone. È una vettura che unisce passato e futuro, emozionando chi la guida” conclude Fusilli. Il ritorno della R4 segna un nuovo capitolo nella storia di Renault, riportando un’icona sulle strade con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla tecnologia, senza rinunciare alla passione e al carattere che l’hanno resa celebre nel tempo.