RAM rinnova la partnership con Red Bull KTM Factory Racing

Dopo una stagione 2022 ricca di successi, RAM e Red Bull KTM Factory Racing annunciano il rinnovo della partnership che le unisce sui circuiti di gara di tutto il mondo.

La collaborazione si protrae per tutto il 2023 e comprende tre diverse competizioni, nelle quali il marchio americano accompagnerà Red Bull KTM Factory Racing in qualità di sponsor ufficiale della squadra: il campionato mondiale FIM di Motocross, il campionato mondiale FIM di Enduro e il campionato mondiale FIM di Hard Enduro. La rinnovata partnership farà la sua prima apparizione nel GPTitolo 2 Motocross sul tracciato di Villa La Angostura in Argentina, nello spettacolare scenario della Patagonia, il weekend di 11 e 12 marzo.A disposizione dei team Red Bull KTM Factory Racing, per gli spostamenti durante le gare stagionali, ci saranno quattro RAM 1500: due modelli RAM 1500 TRX, un RAM 1500 Rebel e un RAM Laramie. I truck RAM figureranno in esposizione anche durante alcuni eventi nell’arco della stagione. Inoltre, l’accordo rinnova la presenza del logo RAM sulle moto e sulle tute dei rider nelle categorie citate, oltre che su tutti i canali social media di KTM: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Dichiara Domenico Gostoli, Head of RAM & Dodge Brands Enlarged Europe:“Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo di un’esperienza mozzafiato, frutto dell’unione di due mondi simili: il grande lavoro svolto insieme nel 2022 ha confermato due Community unite da molti valori, tra cui la passione, la personalità e la costante ricerca della prestazione per superare i limiti, guidati da una forte componente emozionale. Siamo entusiasti di aver condiviso i successi di KTM dello scorso anno e siamo pronti per vivere assieme un’altra stagione di grandi soddisfazioni con un Brand e un Team così forti.”.

Robert Jonas, Responsabile Motorsports Offroad di KTM: “Continuare la nostra partnership con RAM nel 2023 migliora realmente il nostro programma di gare e consente ai piloti di viaggiare in tutta comodità. RAM e il suo truck TRX si adattano perfettamente al nostro approccio READY TO RACE e, proprio come Red Bull KTM, RAM ha una lunga storia di prestazioni e successi. La partnership è iniziata alla grande durante il primo anno, con Tom Vialle che è diventato Campione del Mondo MX2: non poteva iniziare meglio! Lavorare al fianco di un marchio così rispettato e leader nel settore è entusiasmante e non vediamo l'ora di ottenere altri successi nel prossimo futuro.”.

Pit Beirer, Direttore Motorsports KTM: “Per Red Bull KTM Factory Racing continuare a collaborare con un marchio globale come RAM è davvero importante. Condividiamo gli stessi valori e, sebbene questa sia una partnership relativamente nuova, finora è stata una vera storia di successo e sono entusiasta per il 2023 con il calibro dei piloti che il team ha messo insieme. Penso che portare un marchio come RAM nei paddock delle corse sia estremamente vantaggioso per tutte le parti coinvolte, in quanto eleverà il livello del paddock e creerà molto interesse sia per Red Bull KTM che per RAM.”.