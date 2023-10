RAM svela il modello 2024: del 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition

RAM celebra un modello che ha fatto la storia del marchio,

l’attuale RAM 1500 TRX dotato del motore HEMI® V-8 sovralimentato da 6,2 litri, attraverso una versione esclusiva prodotta per gli appassionati che desiderano possederne un ricordo duraturo. La produzione di questo modello si concluderà al termine del 2023 e, per celebrarlo in perfetto stile RAM, il marchio ha deciso di realizzare un’edizione 2024 speciale: il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024.Solo 4.000 unità destinate ai veri appassionati, per un’auto spinta dai 702 CV e dai 881 Nm di coppia del motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri, in grado di portarla a una velocità massima di 190 km/h.

“Questo modello celebra una vera e propria icona della scena dei pick-up fuoristrada. L’introduzione del RAM 1500 TRX ha rappresentato una rivoluzione delle prestazioni tipiche del segmento: quando ha debuttato nel 2020 con la versione 2021, ha confermato la leadership di RAM Truck nella categoria dei fuoristrada in Nord America. Oggi consegniamo questo pick-up alla leggenda con un’esclusiva versione dedicata” ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO di RAM.

Il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024 offre agli appassionati di pick-up ad alte prestazioni un’ultima possibilità di possedere un pezzo di storia dell’automotive. Il modello è una combinazione unica di tecnologia, prestazioni ed estetica, arricchito da numerose opzioni di personalizzazione, a partire dagli esterni. Il veicolo è disponibile infatti in otto colori, tra cui tre nuovi ed esclusivi (Delmonico Red, Night Edge Blue e Harvest Sunrise), e offre contenuti unici, come i cerchi antistallonamento in Satin Titanium con badge sul cofano da 6,2 litri e decalcomania sul letto abbinati. Anche gli interni del RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024 sono caratterizzati da dettagli esclusivi. Tra questi ci sono impunture Patina su plancia e sedili, logo “TRX” ricamato sugli schienali, splash screen del cruscotto dedicato e fibra di carbonio 4x4 opaca a trama su cruscotto, porte, console e volante. Sono inoltre presenti contenuti ultra-premium progettati specificamente per il modello: badge per la console centrale che mostra il numero di telaio, badge TRX sul cruscotto lato passeggero con finitura Satin Titanium e inserti per i pannelli delle porte in pelle scamosciata Triaxle.Il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024 combina estetica esclusiva e potenza assoluta grazie al collaudato e affidabile motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri, che garantisce potenza di 702 CV, coppia di 881 Nm e una velocità massima di 190 km/h, anche durante sessioni di guida prolungate e senza alcun degrado delle prestazioni. Abbinato a un cambio automatico TorqueFlite a otto velocità e coppia elevata, il RAM TRX offre un livello di prestazioni superiore: da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, il quarto di miglio percorso in 12,9 secondi a 108 km/h.Inoltre, le dotazioni di serie includono impianto audio premium Harman Kardon a 19 altoparlanti, head-up display, specchio retrovisore digitale e sedili elettrici a 8 posizioni per guidatore e passeggero. In termini di sicurezza, il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition è dotato di Cruise Control adattivo, Lane Keep Assist, frenata di emergenza con rilevamento pedoni, sistemi Blind Spot Monitoring e Rear Cross Path Detection, oltre ad assistenza al parcheggio anteriore e posteriore ParkSense con arresto.

Il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2023.

Come tutti i veicoli della casa di Auburn Hills, anche il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024 sarà commercializzato in Europa dalla Rete ufficiale RAM Trucks, che ha nuovamente assunto il ruolo di partner commerciale internazionale.