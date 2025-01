Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 vincono il premio “Auto dell’Anno 2025”

È una giornata storica per il Gruppo Renault: due modelli iconici, la Renault 5 E-Tech Electric e l’Alpine A290, hanno conquistato insieme il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2025 assegnato dalla giuria di esperti europei del premio The Car of the Year.

Un risultato straordinario che segna una doppietta per Renault, già vincitrice lo scorso anno con la Scenic E-Tech Electric, e rappresenta una prima assoluta per Alpine, che con la A290 inaugura il suo cammino nella sportività elettrica.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai vertici del Gruppo Renault, che hanno voluto sottolineare il significato di questo traguardo.

Non nasconde l’emozione Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, sottolinea come questo premio sia il frutto di un lavoro collettivo, ma anche una svolta per il mercato delle auto elettriche in Europa. “È con grande orgoglio che tutti i team del Gruppo, della Marca Renault e di Ampere conquistano per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio The Car of the Year”, ha dichiarato Cambolive. “Renault 5 E-Tech Electric rappresenta una vera svolta per l’Europa, rendendo i veicoli elettrici attrattivi e suscitando forti emozioni. Se c’è un’auto che ha il potenziale per trasformare il mercato elettrico, è proprio questa!”.

Il riconoscimento arriva a pochi mesi dal lancio della Renault 5, che si propone come erede moderna della storica R5, ma con una forte impronta innovativa: design rétro, tecnologia avanzata e soprattutto un prezzo competitivo, pensato per rendere i veicoli elettrici accessibili a un pubblico più ampio.

La vittoria dell’Alpine A290 ha un significato ancora più speciale per la Marca, che entra per la prima volta nella storia del premio The Car of the Year. Per Philippe Krief, CEO di Alpine, si tratta di un momento epocale:

“Il team Alpine è orgoglioso di vincere oggi il premio Auto dell’Anno 2025 con A290, la prima city car sportiva della Marca”, ha dichiarato Krief. “Questo riconoscimento è ancora più importante se consideriamo che l’A290 ha inaugurato il nostro ‘Dream Garage’ 100% elettrico, il primo passo verso lo sviluppo di una sportività elettrica in puro stile Alpine”.

L’Alpine A290 rappresenta infatti il primo modello della nuova gamma elettrica del marchio. Una vettura che unisce performance e sostenibilità, rivolgendosi a chi cerca emozioni alla guida senza rinunciare a un approccio responsabile verso l’ambiente. Krief ha voluto dedicare il premio non solo ai team interni, ma anche alla community di appassionati Alpine: “Vorrei ringraziare tutti i team che oggi sono stati premiati per la loro passione e professionalità, ma anche tutti i fan e i clienti della community Alpine che stanno scrivendo una nuova pagina della storia della Marca francese”.

Una doppia vittoria che guarda al futuro

Con la vittoria di questi due modelli, il Gruppo Renault dimostra di essere in prima linea nella transizione elettrica del settore automobilistico europeo.

La Renault 5 E-Tech Electric punta a diventare un vero e proprio game-changer nel segmento delle compatte elettriche, mentre la Alpine A290 si prepara a rivoluzionare il concetto di city car sportiva, portando la firma della sportività francese nel mondo elettrico.

Un trionfo che, secondo molti analisti, segna l’inizio di una nuova era per entrambe le Marche.