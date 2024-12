Renault 5 Turbo 3E: il ritorno della leggenda in versione elettrica

Un'icona senza tempo pronta a rinascere. La Renault 5 Turbo 3E, evoluzione della leggendaria Renault 5 Turbo, è stata ufficialmente confermata come auto di serie

in un modo del tutto inedito: attraverso un documentario. Il Gruppo Renault ha scelto di svelare questo importante annuncio nel quarto episodio di "Anatomy of a Come-Back", disponibile su Prime Video dal 13 dicembre.

Il documentario racconta la trasformazione del marchio attraverso il piano strategico Renaulution, una risposta audace alla crisi che ha colpito l’industria automobilistica nel 2020. Tra i momenti più emozionanti, lo spettatore viene accompagnato da Luca de Meo (CEO del Gruppo Renault), Fabrice Cambolive (CEO della Marca Renault) e Gilles Vidal (Direttore Design Renault) in una visita al Dipartimento Design, dove viene rivelata la futura Renault 5 Turbo 3E.

Un modello estremo che celebra il passato e guarda al futuro

La Renault 5 Turbo 3E si presenta come un tributo alle sue antenate – le iconiche Renault 5 Turbo e Turbo 2 – combinando un design rétro-futuristico con una tecnologia completamente elettrica. Il profilo aggressivo, ispirato alle auto da rally degli anni Ottanta, si unisce a dettagli moderni come la presa di ricarica integrata in una delle prese d’aria posteriori, un omaggio alle linee della “Turbo” originale.

La carrozzeria in fibra di carbonio garantirà leggerezza e rigidità, caratteristiche indispensabili per prestazioni eccezionali. Due motori elettrici montati sulle ruote posteriori offriranno oltre 500 CV di potenza, con una trazione posteriore che promette sensazioni estreme al volante. L’accelerazione sarà da record: da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, un tempo che la pone al livello delle migliori supercar.

Un annuncio unico per un modello unico

La scelta di annunciare la Renault 5 Turbo 3E nel corso di un documentario è una novità assoluta per il settore. Questo approccio riflette l’essenza del modello: un’auto unica, capace di fondere tradizione, innovazione e audacia.

I dettagli tecnici e le prime iniziative esclusive dedicate a questa sportiva elettrica saranno svelati nel 2025, consolidando la Renault 5 Turbo 3E come simbolo di una nuova era per il marchio francese.