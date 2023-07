Renault, cresce nel primo semestre in Italia

Nell’ambito del suo piano strategico Renaulution, nel primo semestre Renault porta avanti, in Italia,

la sua strategia orientata alla creazione di valore, con un incremento della performance nel canale più importante- quello dei privati- nel mondo green e nel segmento C.

• Quota di mercato sul canale retail del 6,6%, in progressione di +1,2 pt rispetto al primo semestre 2022.

• Quota di mercato nel Retail Green Market (veicoli elettrici, full hybrid e plug-in hybrid) doppia rispetto alla quota retail totale, pari al 13,5%, in crescita di 0,7 pt rispetto al primo semestre 2022.

• Quota di mercato sul retail elettrico pari al 12,0%, in crescita di +0,2 pt rispetto al primo semestre 2022.

• Renault prosegue con successo il suo piano di riconquista del segmento C, grazie ad Arkana, agli ottimi risultati di Mégane E-TECH Electric e al lancio di Austral, registrando una quota di mercato che passa dal 3% al 4,2% e guadagnando due posizioni rispetto allo scorso anno.

PRIORITÀ AL VALORE

Nel I semestre 2023 Renault ha commercializzato 30.089 autovetture a clienti privati, registrando un incremento dei volumi del 35% rispetto al 2022, con una quota di mercato del 6,6% (+1,2 pt), su un totale di 41.581 unità immatricolate (autovetture).

RENAULT, SUL PODIO NEL MERCATO ELETTRICO ED ELETTRICO A PRIVATI

Renault si posiziona sul terzo gradino del podio nel mercato elettrico, con 2.538 immatricolazioni (+13% vs 2022) ed una quota di mercato del 7,8%, guadagnando una posizione rispetto sl primo semestre del 2022. Renault si attesta al secondo posto del mercato elettrico a privati, con una quota del 12,0% e 1.893 unità immatricolate.

RENAULT CAPTUR SUL PODIO DEL MERCATO GREEN A PRIVATI

La Marca Renault prosegue l’elettrificazione della sua gamma con un’offerta prodotto E-TECH innovativa e che continua ad ampliarsi.

Sul mercato Green a privati, il brand si posiziona 2° nel primo semestre 2023, con una quota di mercato del 13,5% (+0,7 pt vs 2022) e 12.301 immatricolazioni (+39% vs 2022).

Captur si attesta sul podio del mercato green a privati, con una quota di mercato del 5,6%.

CON MEGANE E-TECH ELECTRIC E AUSTRAL, RENAULT PROSEGUE EFFICACEMENTE LA SUA RICONQUISTA DEL SEGMENTO C

L’offensiva di Renault nel segmento C, avviata con Arkana nel 2021, è proseguita lo scorso anno con la commercializzazione di Mégane E-TECH Electric. Renault ha rafforzato ulteriormente, quest’anno, la presenza su questo segmento, con l’arrivo del SUV tecnologico Austral, i cui primi risultati sono positivi e centrati sul valore: il 70% delle vendite sono relative alla motorizzazione E-TECH full hybrid e la versione top di gamma, Esprit Alpine, rappresenta il 30% delle vendite totali del modello.

Alla fine del I semestre 2023, Renault registra una quota di mercato del 4,2% nel segmento C (+1,2 pt vs I semestre 2022).

«I risultati raggiunti in Italia nel primo semestre dell’anno sono perfettamente in linea con gli assi strategici del piano Renaulution: incremento delle vendite nel canale privati, il più importante in Italia, leadership nel green market e forte offensiva nel segmento C. Nel canale a privati i nostri volumi crescono del 35% rispetto allo scorso anno. Con la nostra gamma E-TECH realizziamo più del 38% delle nostre vendite. Infine, stiamo portando avanti con successo la nostra offensiva nel segmento C, con un mix in crescita del 6,4%, grazie al successo di Arkana, di Mégane E-TECH Electric e del nostro SUV Austral.

Nel corso dell’anno proseguiremo con determinazione in questa direzione, grazie anche ad un piano prodotto che rafforzerà il posizionamento di Renault sugli assi creatori di valore, a partire da Nuova Clio E-Tech full hybrid a Nuovo Espace E-tech full hybrid.» Raffaele Fusilli, A.D. Renault Italia.