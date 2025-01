Renault Italia accelera nel 2024: vendite record e leadership di mercato

Il Gruppo Renault chiude il 2024 con numeri straordinari sul mercato italiano: un aumento del 10% nelle vendite rispetto all’anno precedente,

per un totale di 203.870 unità tra autovetture e veicoli commerciali, e una quota di mercato dell’11,6%, il risultato migliore degli ultimi 35 anni. Una performance che conferma la validità del piano strategico “Renaulution”, avviato nel 2021, basato su una politica commerciale orientata al valore.

La crescita del marchio Renault: retail e nuovi modelli al centro

Nel mercato retail, Renault segna un incremento del 6% nelle immatricolazioni a clienti privati, con 61.275 unità vendute e una quota di mercato del 6,7%, posizionandosi al quarto posto nella classifica italiana. Questo successo è merito di un’offerta rinnovata e diversificata: dai best-seller Captur e Clio ai modelli più recenti come Scenic E-Tech Electric, premiata come “Car of the Year 2024”, e l’iconica Renault 5 E-Tech Electric.

La spinta verso l’elettrificazione è un altro pilastro della strategia di Renault: le vendite di veicoli elettrificati (ibridi ed elettrici) hanno raggiunto 26.497 unità, pari al 30% delle immatricolazioni del marchio.

Dacia: il marchio dei privati cresce a doppia cifra

Dacia si conferma il brand preferito dai clienti privati in Italia, con un aumento del 13,6% delle immatricolazionirispetto al 2023, per un totale di 91.697 unità vendute. La strategia “Value for Money” del marchio continua a conquistare, grazie a modelli come Sandero, l’auto estera più venduta in Italia, e la nuova Duster, già finalista del premio “Car of the Year 2025”.

Nel segmento GPL, Dacia domina con una quota di mercato del 47,24%, grazie alla motorizzazione ECO-G 100, che rappresenta il 70,7% delle vendite del marchio.

Alpine: lusso e prestazioni in crescita

Alpine registra una crescita del 25% nelle vendite della A110, consolidando la propria posizione nel segmento alto di gamma. Il 2024 segna anche il debutto dell’Alpine A290, la prima hot hatch completamente elettrica del brand, che anticipa l’ampliamento della gamma elettrica previsto per il 2025.

I veicoli commerciali: un asset strategico

Renault conquista il podio anche nel settore dei veicoli commerciali, con una quota di mercato dell’8,7% e il ritorno del celebre Master, disponibile anche nella versione elettrica, premiato come Van of the Year 2025.

Uno sguardo al futuro

L’offensiva elettrica di Renault proseguirà nel 2025 con il lancio della Renault 4 E-Tech Electric, mentre Alpine continuerà il suo percorso di espansione con nuovi store e l’arrivo della sportiva Alpine A390.

Con questi risultati, il 2024 si conferma un anno storico per il Gruppo Renault, che in Italia ha dimostrato come innovazione e strategia possano generare valore e successo in un mercato sempre più competitivo.