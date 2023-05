Renault miglior Brand nell'elettrico secondo i concerssionari

Durante l'edizione 2023 di Automotive Dealer Day, Renault Italia ha ricevuto il premio come miglior brand nell'ambito dei veicoli elettrici, secondo i dealer. Questo riconoscimento è stato assegnato durante le premiazioni di DealerSTAT, un evento B2B di spicco nel settore della mobilità in Europa, organizzato da Quintegia, un centro studi e ricerca che si occupa di innovazione e networking. L'elettrico è stato uno dei temi oggetto di indagine durante l'evento, e sono stati valutati diversi aspetti, tra cui la competitività della gamma di vetture completamente elettriche, l'efficacia dell'offerta, le linee guida e la formazione fornite ai dealer della rete di vendita, nonché il supporto fornito dalla casa automobilistica per l'adattamento dei clienti alla tecnologia elettrica.

Renault si è distinta ottenendo il punteggio più alto, pari a 3,67 su una scala da 1 a 5, superando la media italiana che era di 2,91. Questo premio conferma il successo di Renault nell'offerta di veicoli elettrici competitivi e nel fornire un adeguato supporto alla sua rete di dealer e ai clienti interessati alla mobilità elettrica.

Sono molto orgoglioso di questo premio che rappresenta un riconoscimento importante per la Marca Renault che, da oltre un decennio, impegna risorse ed energie per la diffusione della mobilità elettrica su vasta scala. In questo percorso, abbiamo puntato molto sulla formazione della rete di vendita affinché i nostri clienti siano accompagnati nel modo più efficace possibile nella Customer Journey di un veicolo elettrico, soprattutto in questo delicato momento di transizione ecologica. Il nostro obiettivo è riuscire a soddisfare pienamente le esigenze di clienti- sempre più digitali- regalando loro la risorsa oggi più preziosa: il tempo. Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia.