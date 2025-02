Renault premiata come Meilleur Annonceur 2024: la Marca più creativa del settore auto

Renault continua a rafforzare la sua immagine di marca attraverso campagne di comunicazione innovative e impattanti. Un lavoro che sta dando i suoi frutti:

l’11 febbraio 2025, il brand ha ricevuto l’Hit d’Or come Meilleur Annonceur 2024, premio assegnato da CB News per riconoscere l'eccellenza della creatività francese. Renault è la prima casa automobilistica a ricevere questo prestigioso riconoscimento, consolidando il suo ruolo di leader nella comunicazione e nel marketing del settore auto.

Una strategia di marketing vincente

Negli ultimi quattro anni, i team di marketing e le agenzie partner di Renault hanno lavorato per conferire maggiore modernità alla marca e ai suoi prodotti. Questa strategia ha portato il brand a conquistare oltre 150 premi internazionali nel 2024, rispetto ai 94 del 2023, confermando Renault come la marca automobilistica più creativa del momento.

Il riconoscimento all’Hit d’Or si aggiunge a una lunga lista di premi che evidenziano il successo delle campagne pubblicitarie Renault a livello globale. Tra i riconoscimenti più prestigiosi ricevuti nel 2024:

Leoni di Cannes : 11 premi tra cui 2 Grand Prix, 2 Gold, 4 Silver e 3 Bronze per le campagne Cars to Work, Plug Inn, R5 is Back e TimeFighters. Renault si è affermata come la marca più premiata del settore automotive.

: 11 premi tra cui 2 Grand Prix, 2 Gold, 4 Silver e 3 Bronze per le campagne Cars to Work, Plug Inn, R5 is Back e TimeFighters. Renault si è affermata come la marca più premiata del settore automotive. Eurobest : 17 premi grazie alle campagne Cars to Work, R5 is Back, Plug Inn e Captur Push it to the Limit.

: 17 premi grazie alle campagne Cars to Work, R5 is Back, Plug Inn e Captur Push it to the Limit. Clio Awards (New York, USA): 20 premi per le campagne Plug Inn, Human First e Roland-Garros.

Renault nella classifica mondiale della creatività

Il successo ai Leoni di Cannes ha posizionato Renault al quinto posto tra le marche più creative al mondo in tutti i settori. Inoltre, secondo AdForum, che ha analizzato oltre 40 premi internazionali, regionali e nazionali, Renault è la marca più creativa del settore automotive a livello globale nel 2024.

Un futuro all’insegna dell’innovazione e della comunicazione

L’approccio creativo e la strategia di marketing adottata da Renault non solo rafforzano la sua identità, ma contribuiscono anche ai risultati commerciali globali. Con una visione innovativa che unisce design, tecnologia e storytelling, Renault continua a distinguersi come un punto di riferimento per il marketing e la comunicazione nel settore auto.

Grazie a una presenza costante nelle competizioni internazionali di creatività e pubblicità, il brand dimostra il valore della sua strategia e il suo impegno nell’evoluzione della comunicazione nel settore automobilistico. Con questi risultati straordinari, Renault si prepara a nuovi successi, ridefinendo gli standard della comunicazione nel mondo dell'auto.