Renault racconta la sua rinascita in “Anatomia di un come-back” su Prime Video

Il 13 dicembre 2024 ha debutta su Prime Video “Anatomia di un come-back”, una docuserie esclusiva che racconta la rivoluzione di Renault Group e il percorso di trasformazione guidato da Luca de Meo.

Composta da quattro episodi da 40 minuti ciascuno, la serie offre uno sguardo inedito sulle strategie e le sfide affrontate dal colosso automobilistico francese negli ultimi anni.

La docuserie ripercorre il momento di crisi attraversato da Renault Group all’inizio del 2020, quando l’azienda si trovava sull’orlo del baratro. L’intervento di Jean-Dominique Senard e la nomina di Luca de Meo come CEO hanno segnato l’inizio di una profonda ristrutturazione, con il lancio della strategia Renaulution. Il piano punta a rilanciare il brand attraverso un mix di innovazione, elettrificazione e ritorno alle radici del marchio, con modelli iconici come la nuova Renault 5.

https://www.primevideo.com/-/it/detail/0N72ADUR7LQ9WG35KJGC4SPB6S/ref=atv_dp_share_cu_r

Il primo episodio, “Rivoluzione o morte”, racconta lo scandalo che ha travolto Renault nel 2018 con l’arresto di Carlos Ghosn e il caos che ne è derivato. Nel 2020, per salvare il gruppo, Jean-Dominique Senard chiama Luca de Meo, che avvia un radicale piano di rinnovamento puntando su veicoli distintivi, elettrificazione e la rinascita del brand Alpine. Il piano Renaulution prende forma, ma le difficoltà finanziarie mettono alla prova la sua realizzazione.

Il secondo episodio, “Superare le tempeste”, si concentra sulle difficoltà economiche di Renault, con il marchio che annuncia perdite record nel 2021. La salvezza arriva grazie a Dacia, che si espande e diventa sempre più competitiva, mentre Renault trasforma i suoi impianti francesi in ElectriCity, un hub per la produzione di veicoli elettrici. La situazione sembra migliorare fino al 2022, quando l’invasione dell’Ucraina costringe Renault a ritirarsi dalla Russia, causando perdite miliardarie. A complicare ulteriormente il quadro, le difficoltà di Alpine in Formula 1 rischiano di compromettere la strategia globale.

Il terzo episodio, “Spirito combattivo”, segue Luca de Meo nel tentativo di riportare l’armonia all’interno del team Alpine F1, in forte conflitto tra la divisione francese e quella inglese. A gennaio 2024, la scuderia viene sottoposta a un intenso programma di formazione del GIGN per migliorare la coesione del team. Nel frattempo, Alpine punta a dominare sia la Formula 1 che la 24 Ore di Le Mans, mentre Renault lavora al grande ritorno della R5 e Dacia si prepara a una nuova sfida con il Bigster, un modello di dimensioni maggiori.

L’ultimo episodio, “Il futuro è già qui”, mostra la Renault R5 accolta con entusiasmo al Salone di Ginevra 2024 e il riconoscimento della Scenic E-Tech Electric come Auto dell’Anno. Dietro questi successi si celano ancora grandi sfide, con il settore automobilistico in piena rivoluzione a causa dell’elettrificazione. Jean-Dominique Senard e Luca de Meo si battono nei palazzi del potere per proteggere l’industria automobilistica europea, mentre Alpine affronta la dura prova della 24 Ore di Le Mans. Tra ambizioni e difficoltà, il futuro di Renault è ancora tutto da scrivere.

Girata in due anni, “Anatomia di un come-back” mostra dall’interno la trasformazione di Renault, dall’ingegneria dei nuovi modelli alle sfide in Formula 1 con il team Alpine, passando per il dietro le quinte della produzione e il lancio di veicoli innovativi. La serie racconta la sfida industriale affrontata dal gruppo, il recupero della competitività e l’ambiziosa scommessa sull’elettrificazione, che ha portato alla creazione di ElectriCity, il polo industriale dedicato ai veicoli elettrici nel nord della Francia.

Oltre alla strategia industriale, la serie mostra anche la crisi scatenata dallo scandalo Carlos Ghosn nel 2018 e le difficoltà affrontate con la guerra in Ucraina, che ha costretto Renault a ritirarsi dal mercato russo con perdite miliardarie. Un percorso fatto di ostacoli, ma anche di successi, tra cui il ritorno alla redditività e il riconoscimento della Scenic E-Tech Electric come Auto dell’Anno 2024.

La docuserie è prodotta da Breath Film ed Elephant per Prime Video e offre un racconto autentico e coinvolgente su una delle più grandi trasformazioni del settore automobilistico. Renault ha affrontato la più grande sfida della sua storia e con “Anatomia di un come-back” apre le porte del suo mondo, mostrando il dietro le quinte di una rivoluzione che segnerà il futuro dell’industria dell’auto.