Renault Scenic E-Tech Electric aperti gi ordini in Italia, gamma e prezzi

Scenic E-Tech Electric è disponibile agli ordini a partire dal 14 dicembre 2023. Le prime consegne ai clienti sono previste nella primavera del 2024.

Impegnata nella mobilità elettrica da oltre un decennio, Renault fa leva sulle sue competenze e accelera l’offensiva nel segmento C. Progettato per le famiglie, per rispondere alla loro esigenza di viaggiare in totale libertà e sicurezza, Renault Scenic E-Tech Electric coniuga modernità elettrica, tecnologie utili ed intuitive con una progettazione più sostenibile. Diventa la prima auto di serie a concretizzare l’obiettivo ambizioso del Gruppo Renault: diventare un costruttore automobilistico della prossima generazione al servizio della transizione energetica. Scenic saprà soddisfare anche le necessità delle flotte più esigenti in termini di TCO (Total Cost of Ownership), contenendo i costi e potendo contare su un’ottima autonomia di percorrenza.

Apertura degli ordini e listino prezzi di Scenic E-Tech Electric

Perfettamente al passo con i tempi, Scenic E-Tech Electric è l’incarnazione della nuova vettura per le famiglie. Pur essendo più leggero (1.850 kg nella versione techno 220cv long range) e più compatto rispetto ai competitor di pari segmento (4,47 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,57 di altezza), Renault Scenic E-Tech Electric vanta un’ottima abitabilità interna, grazie alla piattaforma elettrica AmpR Medium (ex CMF-EV) e al pianale piatto. Con il passo allungato (2,78 metri), offre grande comfort ai passeggeri dei sedili posteriori, con un raggio alle ginocchia di 278 mm e un generoso spazio per la testa di 884 mm, mantenuto anche in presenza del tetto panoramico opacizzante Solarbay. E per godersi fino in fondo le vacanze in famiglia, Scenic E-Tech Electric sa dimostrarsi generoso, con un bagagliaio di 545 litri e una capacità di traino di 1.100 kg.

Scenic E-Tech Electric è disponibile in 4 livelli di allestimento: evolution, techno, iconic e, per la prima volta su un veicolo elettrico, esprit Alpine, espressione di emozione e sportività.

Tutta la gamma, a partire dal livello techno è disponibile con la batteria long range (87 kWh), che offre fino a 625 km (WLTP). Le versioni evolution e techno sono disponibili anche con batteria comfort range (60 kWh), che consente di raggiungere un’autonomia fino a 430 km (WLTP).

Tutte le versioni sono dotate di caricabatterie di bordo compatibile con la ricarica a corrente continua (DC) delle stazioni a ricarica rapida, nonché di cavo AC7 per la ricarica a domicilio. La compatibilità con la ricarica a corrente alternata (AC) trifase fino a 22 kW, tipica delle colonnine pubbliche, è disponibile in opzione su tutta la gamma.

Principali equipaggiamenti di serie di Scenic E-Tech Electric

evolution

-Cerchi in lega da 19" streamline

-Cruise control adattivo con funzione stop & go

-Arkamys Sound System

-Parking camera posteriore

-Sensori di parcheggio posteriori

-Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con puddle lamp

-Sellerie in tessuto riciclato grigio

-Driver display digitale 12" + touchscreen da 9’’ con sistema OpenR

-Pompa di calore

techno (in aggiunta rispetto ad evolution)

-Bracciolo posteriore ingenius

-Caricatore smartphone wireless

-Fari full LED adaptative vision, con funzione fendinebbia integrata

-Driver display digitale 12" + touchscreen da 12’’ + navigatore + Google assistant

-Multi-sense a 4 modalità, con comandi vocale e al volante, ambient lighting con Living lights (48 col.) anteriori e posteriori

-Sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali

-Sellerie in misto TEP / tessuto riciclato grigio con cuciture gialle

-Privacy glass (vetri laterali post. e lunotto oscurati)

esprit Alpine (in aggiunta rispetto a techno)

-cerchi in lega da 20’’ speedway

-Sedili anteriori conducente e passeggero con regolazione lombare e riscaldabili

-Volante riscaldabile

-Design esterno esprit alpine à barre tetto nere, badge specifici Alpine, logo e modanature laterali ice black

-Design interno esprit Alpine à sellerie in misto TEP/ tessuto riciclato , trapuntato nero titanio con cuciture blu, armonia interna blu, pedali in alluminio, volante specifico esprit alpine, welcome bye bye sequence dedicato

iconic (in aggiunta rispetto a techno)

-Cerchi in lega da 20" oracle

-Sedili anteriori riscaldabili e conducente regolabile elettricamente con funzione massaggio

-Volante riscaldabile

-Highway and traffic jam companion (guida autonoma di 2° livello) contestuale

-Blind spot warning & intervention

-Occupant safety exit

-Rear cross traffic alert (avviso ostacolo in retromarcia) e rear automatic emergency breaking

-Multimedia openR link 12'', navigazione, servizi Google, radio DAB, audio premium Harman Kardon (9HP)

-Inserti in vero legno

- sellerie in misto TEP/ tessuto riciclato grigio chiaro con cuciture warm titanium

Listino prezzi versioni e opzioni di Scenic e-Tech Electric

Renault, da oltre un decennio pioniere dei veicoli elettrici, si adopera per rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti offrendo listini prezzi, canoni competitivi e costi di utilizzo particolarmente attrattivi. Disponibile agli ordini a partire dal 14 dicembre 2023, il prezzo di ingresso di Scenic E-Tech Electric è di € 40.050, ossia € 350 al mese[1], per la versione evolution 170cv comfort range (60 kWh), mentre la versione techno 220cv long range (87 kWh) è disponibile a € 47.250 (o a partire da € 450 al mese[2]). Prodotto in Francia nello stabilimento Ampere ElectriCity di Douai, le prime consegne ai clienti sono previste per la primavera del 2024.