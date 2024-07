Renault e TOLV: lanciano il kit retrofit elettrico per Renault Master III

Renault, leader nei veicoli commerciali elettrici, ha avviato una collaborazione innovativa con TOLV, pioniere del retrofit elettrico,

per democratizzare e industrializzare la conversione elettrica dei veicoli commerciali. Grazie alla REfactory di Flins, primo stabilimento europeo dedicato all’economia circolare della mobilità, Renault punta a fornire soluzioni più sostenibili e pulite, prolungando la vita dei veicoli.

La REfactory sfrutta l'esperienza industriale di Renault per assemblare, montare e controllare la qualità dei kit retrofit per il Renault Master III. Parallelamente, TOLV ha lanciato nel 2022 un kit retrofit per Renault Trafic, con le prime consegne a operatori professionali e enti locali nel 2023.

Questa partnership consente a Renault di offrire una soluzione attrattiva per la conversione dei veicoli commerciali a combustione interna in veicoli elettrici, riducendo l’impronta di carbonio e prolungando la vita dei veicoli esistenti. Il retrofit rappresenta un'alternativa economica rispetto all’acquisto di un nuovo veicolo, con un costo inferiore e benefici ambientali significativi.

Il kit retrofit 100% elettrico per Renault Master III è disponibile a partire da € 26.900 + IVA (dopo bonus retrofit) tramite il partner TOLV.

Specifiche Tecniche del Kit Retrofit per Renault Master:

Trasmissione : Automatica

: Automatica Motore : Sincrono a rotore avvolto

: Sincrono a rotore avvolto Batteria : 52 kWh agli ioni di litio (12 moduli, 192 celle)

: 52 kWh agli ioni di litio (12 moduli, 192 celle) Autonomia : Circa 200 km

: Circa 200 km Ricarica : 1,5 ore (dal 20% all'80% su stazione da 22 kW)

: 1,5 ore (dal 20% all'80% su stazione da 22 kW) Potenza Motore : 57 kW (81 CV)

: 57 kW (81 CV) Garanzia: 2 anni / km illimitati sul kit retrofit, 4 anni o 150.000 km sulla batteria di trazione

Questa iniziativa segna un importante passo avanti verso una mobilità più sostenibile, offrendo agli operatori professionali una soluzione ecologica e conveniente per la transizione energetica. Renault e TOLV stanno aprendo la strada a un futuro più pulito e verde, dimostrando che la sostenibilità può andare di pari passo con l'innovazione industriale.