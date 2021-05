Restyling all’insegna della personalizzazione per nuova Mini

Profondo restyling per Mini 3 porte, Mini 5 porte e Mini cabrio, che pur mantenendo il solito divertimento di guida, propongono uno stile più espressivo, con linee più pulite, ma anche una originale capacità di personalizzazione. I diversi allestimenti si distinguono soprattutto per il design esterno e interno indipendente e coordinato armoniosamente. Le necessità individuali riguardanti il comfort, l'assistenza di guida, il funzionamento e il collegamento in rete possono essere soddisfatti anche grazie a una chiara selezione di pacchetti di equipaggiamento.

Questo consente di offrire un numero ridotto di opzioni individuali per la configurazione finale del veicolo, che possono essere selezionate in base allo stile personale del cliente. All’insegna del lusso gli interni, le nuove verniciature esterne, i cerchi in lega leggera, nonché le tecnologie innovative nel telaio, nei sistemi di assistenza alla guida, nel funzionamento e nella connettività. Con l'attuale revisione del modello, la Mini ha raggiunto un livello di maturità che la rende ancora più eccezionale nel segmento delle compatte per quanto riguarda il design, l’essenza del prodotto e la qualità premium.

La Mini è l'originale che si distingue dalla massa e continua a reinventarsi ancora e ancora”. Un capitolo a parte le meritano alcune versioni di Mini Cooper, come la Se completamente elettrica, o la Mini John Cooper Works studiata per atleti estremi, e che può contare su un consumo di carburante combinato di 7,1 - 6,8 litri ogni100 km ed emissioni di Co2 combinate di 161 - 155 gkm, ma anche come Mini John Cooper Works Cabrio (consumo di carburante combinato: 7,4 -7,1 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 167 - 161 gkm), che beneficia di un ulteriore sviluppo nel design, specifico per il modello, e nella composizione del prodotto. La versione Essential rappresenta la configurazione standard della vettura, su cui le possibilità di personalizzazione e configurazione rimangono limitate all’equipaggiamento di serie e all’aggiunta di soli elementi funzionali attraverso la selezione di Pacchetti e optional singoli. La versione Classic, oltre che aprire le porte alle più svariate scelte di colori, cerchi, superfici interne, sedili, offre all’interno del proprio contenuto un insieme di optional che rendono la vettura ben equipaggiata.

La Versione Yours invece conferisce alla vettura un tocco particolarmente elegante e personalizzato. Con il rinnovamento della Nuova Mini 3 Porte e 5 Porte arriva la Nuova Mini Camden Edition che ha lo scopo di intercettare con ancora più efficacia i bisogni di un cliente sempre più alla ricerca del miglior compromesso tra prezzo e contenuto, amplificando gli elementi distintivi della Nuova Mini 3 e 5 Porte. Iniziando dagli arricchimenti estetici, la Nuova Mini Camden Edition è caratterizzata da elementi unici che permettono di impreziosire la vettura e renderla diversa da qualsiasi altra Mini 3 Porte e 5 Porte. Il nome, Camden che si riferisce al quartiere trendy di Londra, è riportato con alcuni dettagli su tutta la vettura e con accorgimenti estetici che si ispirano alle forme delle onde musicali. Camden Edition include di serie: cerchi in lega Victory Spoke Black 16”, sensori di parcheggio posteriori, bracciolo anteriore, Cruise Control, Mini Connected Navigation.Camden Edition è disponibile nelle motorizzazioni One (75KW) e Cooper, con un prezzo concordato a partire da € 22.400 per la Mini One 3 porte.

RMMedia