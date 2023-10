Rom-E Ecosostenibilità e Futuro 2023, Fiat protagonista

Torna a Roma il “Rom-E Ecosostenibilità e Futuro”, il festival nato per celebrare le novità in ambito green e sensibilizzare riguardo la transizione ecologica tra talk, eventi e stand dedicati.

Giunto nel 2023 alla sua terza edizione, si appresta ancora una volta, dal 6 al 8 ottobre, ad animare le strade della Capitale grazie alle attività pensate per tutti in un’ottica di intrattenimento educativo, atte a porre l’attenzione su una forma di sviluppo che tuteli il futuro e a instillare la cultura del rispetto per l’ambiente nelle persone che fanno visita alla kermesse. Un autentico punto di unione tra pubblico e aziende che l’anno passato ha catturato l’attenzione di oltre 200mila persone.

L’esperienza romana inizia per il Brand il 6 ottobre, presso Villa Borghese, con il talk “La transizione della mobilità”, un coinvolgente dibattito per condividere strategie sulla mobilità sostenibile urbana, di cui FIAT è leader, al quale parteciperà Giuseppe Galassi, Managing Director di FIAT. “Essere presenti a un evento così importante per lo sviluppo sostenibile è fondamentale per la strada che FIAT vuole perseguire” dichiara Galassi. “Un percorso che vuole coniugare la qualità e le performance dei nostri veicoli con il rispetto per l’ambiente, già da tempo tracciato nel segno della elettrificazione e transizione ecologica dei nostri modelli di punta come Nuova 500 e dai più recenti lanci 600 e Topolino. L’impegno profuso dal marchio a tal proposito è elevatissimo, proprio perché c’è bisogno più che mai di prendere in mano la situazione e un’occasione come questa, che coniuga esposizioni, intrattenimento e incontri per discutere del tema, tanto per grandi quanto per i più piccoli, è perfetta per responsabilizzarci collettivamente”.

Nei giorni seguenti, sempre presso la suggestiva cornice di Villa Borghese, il festival ospita uno stand FIAT dedicato alla Nuova Fiat 600e, versione elettrica dello storico modello del marchio, con la possibilità, per la prima volta per il pubblico, di effettuare il test drive tra le vie della Capitale (prenotazioni a questo link). Non mancheranno animazioni e intrattenimento anche per i più piccoli. Un incontro per tutti, così com’è stata pensata la nuova arrivata in casa FIAT, una vettura tanto per famiglie, comodissima in città, quanto per chi ama la vita all’aria aperta guidando un’auto che incarna, con la sua silhouette fresca ma di classe, i valori della Dolcevita italiana.

La Nuova Fiat 600e si colloca nel cuore del segmento B e offre un’esperienza di guida gioiosa e confortevole, perfetta incarnazione dei valori di sostenibilità del marchio. Una vettura dal design rinnovato, ma che mantiene tratti distintivi del passato, con le sue linee curve e i dettagli carismatici arricchiti da un deciso tocco di innovazione. Cool e bella, ha dimensioni generose con i suoi 4,17 metri di lunghezza, offre un confortevole spazio per 5 persone, vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria, vanta un'autonomia elettrica di oltre 400 km (ciclo combinato WLTP) e di oltre 600 km in città (ciclo urbano WLTP) ed è dotata di funzionalità di sicurezza di ultima generazione. Disponibile in due diverse versioni full-electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e)RED, è la soluzione ideale per le famiglie che possono così godere appieno della Dolce Vita italiana, ma senza dimenticare l'ambiente e la rilevanza sociale.

La nuova 600, oltre alla versione 100% elettrica, sarà disponibile nei primi mesi del 2024 anche in versione ibrida grazie al nuovo motore MHEV "P2" da 100 CV che garantisce consumi ed emissioni ridotti, rispetto a un motore termico con cambio automatico e un’esperienza di guida estremamente fluida.