Roma e Milano guidano la vendita di auto online con Cartono

Nel panorama automobilistico italiano, la digitalizzazione della vendita di auto sta acquisendo sempre maggiore rilevanza.

Roma e Milano, due tra le principali metropoli italiane, stanno facendo da apripista a questo cambiamento, grazie alla partnership tra Cartono e alcune delle più importanti concessionarie del Paese.

Cartono, nata nel 2021, è una piattaforma tecnologica che supporta case automobilistiche, concessionari e rivenditori privati nella vendita online di veicoli nuovi e usati. L'obiettivo è garantire un’esperienza d’acquisto fluida e sicura, eliminando i confini geografici e offrendo una customer journey intuitiva. Nel 2024, con un prezzo medio unitario delle auto nuove attestato intorno ai 30.000 euro, molti clienti si sono orientati sul mercato dell’usato, che ha registrato una crescita del 7%, a fronte di una contrazione dell’1% per le vetture nuove. La possibilità di acquistare online permette agli utenti di accedere a una scelta più ampia e conveniente su tutto il territorio nazionale, con circa il 20% delle vendite effettuate tra regioni diverse.

A Roma, la storica concessionaria Leonori, attiva dal 1962 e rappresentante di 16 brand, ha deciso di innovare il proprio modello di vendita, affiancando il canale digitale al tradizionale showroom. A Milano, Fratelli Giacomel, una delle strutture di riferimento del settore, ha intrapreso lo stesso percorso, investendo in strumenti avanzati per la vendita online. Entrambe le realtà hanno scelto Booster, il prodotto di punta di Cartono, per digitalizzare il processo di acquisto.

Booster: la soluzione per la vendita auto online senza limiti



Booster è un sistema plug-in che si integra con i portali web di concessionari, rivenditori e case auto, consentendo la vendita di vetture online in modo semplice e sicuro. La piattaforma offre una gestione completa del processo d’acquisto, includendo la valutazione della permuta, il finanziamento e la consegna a domicilio. Attiva 24/7, Booster permette ai dealer di ampliare il proprio raggio d’azione, trasformando la vendita digitale in un’opportunità strategica.

Salvatore Satta, Responsabile Performance Marketing, CRM e BDC di Leonori Auto, sottolinea l’importanza dell’innovazione: “Offrire l’acquisto online come opzione rappresenta un vantaggio strategico sia per il dealer che per il cliente. L’auto, anche usata, può essere venduta a distanza, superando il legame tradizionale con il punto vendita fisico.”

Anche Matteo Corneo, Responsabile Audi Prima Scelta: plus Fratelli Giacomel, esprime entusiasmo per questa evoluzione: “Siamo entusiasti di accogliere Booster sul nostro portale. Vogliamo creare un’esperienza sempre più cliente-centrica, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere e acquistare in autonomia, con il supporto dei nostri consulenti dietro le quinte.”

La digitalizzazione del mercato automobilistico è ormai una realtà in crescita. Roma e Milano stanno tracciando la strada verso un futuro in cui la vendita di auto online diventa un’alternativa concreta e competitiva, capace di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.