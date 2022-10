Salone dell’auto di Parigi 2022: Renault presenta il futuro

Renault conferma il suo impegno nei saloni automobilistici partecipando all’89° edizione del Salone dell’Auto di Parigi “Revolution is on”, che si terrà dal 17 al 23 ottobre 2022 al Parc des Expositions di Porte de Versailles (stand Pad. 6).

Luca de Meo, CEO di Renault - Noi di Renault amiamo le auto e il settore automobilistico! Proprio per questo ci troviamo al Salone dell’Auto di Parigi. Credo che oggi, grazie all’innovazione, abbiamo l’opportunità di reinventare la nostra passione per l’auto e la modernità dell’industria automobilistica.

È esattamente ciò che facciamo quando ridiamo vita ad un mito. E la 4L è un mito. Una delle auto più emblematiche di tutta la storia di Renault. 4EVER Trophy è pertanto la rivisitazione moderna della Renault 4, che ci proietta verso un futuro elettrico.

4EVER Trophy, un’icona rivisitata per diventare un SUV elettrico del segmento B

Trent’anni dopo averne cessato la produzione, Renault svela al Salone dell’Auto di Parigi 2022 una rivisitazione moderna ed elettrica dell’iconica Renault 4: 4EVER Trophy. Questa showcar in versione crossover leggero celebra i 25 anni del raid automobilistico solidale 4L Trophy. Preannuncia il futuro SUV 100% elettrico del segmento B, che sarà commercializzato nel 2025 e prodotto in Francia presso la Manufacture di Maubeuge, nel Centro ElectriCity.

R5 TURBO 3E, nata per il drifting

R5 TURBO 3E è una showcar spettacolare, 100% elettrica, ideale per il drifting. Nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni della Renault 5, rende omaggio alle sue versioni sportive più mitiche, le Renault 5 Turbo e Turbo 2.

È una rivisitazione che unisce consapevole esuberanza e prestazioni di alto livello, orientata al divertimento e al gaming, ma anche pensata per il mondo digitale con gli NFT (Non Fungible Token).

Renault ha fatto della riconquista del segmento C la colonna portante della sua strategia di marca.

Le concept-car, le showcar e i nuovi modelli di serie esposti sullo stand concretizzano questa scelta e dimostrano che la Marca è più che mai orientata all’innovazione, pur mantenendo il suo DNA e capitalizzando sulla sua esperienza nei veicoli elettrici.

Kangoo E-Tech Electric

25 anni dopo aver inventato il segmento delle multispazio con il suo design esclusivo, pratico e dotato per la prima volta di porta laterale scorrevole, Renault Kangoo ha saputo adattarsi ai tempi mantenendo un DNA focalizzato sull’innovazione.

Quella di Kangoo è un’incomparabile success story, con oltre 4,4 milioni di unità vendute in 50 Paesi in tutto il mondo. Kangoo rappresenta il meglio di due mondi: un’auto per le famiglie, grazie al suo design elegante ma anche all’abitabilità, ed un veicolo per gli operatori professionali, per il volume del bagagliaio e la robustezza.

Con una continua crescita del mix e l’introduzione di nuove innovazioni nel corso degli anni, Renault Kangoo è ora disponibile nella versione E-Tech Electric per la prima volta della sua storia.

Nuovo Austral, il SUV tecnologico fa il suo esordio davanti al pubblico

Nuovo Austral prosegue l’offensiva già avviata da Renault con Arkana e Mégane E-TECH Electric per riconquistare il segmento C. Con un design esterno atletico, che riprende tutti i codici dei SUV, Nuovo Austral propone anche una versione Esprit Alpine dal look sportivo.

Gli interni sono high-tech e raffinati. Il display OpenR, fiore all’occhiello del suo abitacolo generoso ed accogliente, mostra i dati del cruscotto, oltre a quelli di navigazione e multimedia, integrando i migliori servizi e applicazioni di Google.

All’avanguardia per la sua modernità, Nuovo Austral può contare su 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), modalità MULTI-SENSE e il 4CONTROL Advanced, terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti. Tutte tecnologie utili, proattive e smart al servizio del comfort, del piacere e della sicurezza degli occupanti.

Progettato sulla piattaforma CMF-CD dell’Alleanza, Nuovo Austral inaugura una nuova versione del sistema E-TECH “Full Hybrid”, al tempo stesso più potente, più efficiente ed economico, e due motorizzazioni benzina “Mild Hybrid” da 48V e 12V. Diverse tecnologie di elettrificazione per una gamma che soddisfa tutte le esigenze di utilizzo dei clienti privati e delle flotte.

Reno: il “copilota umanizzato” di nuova generazione presto disponibile sui veicoli elettrici

Renault e Cerence stanno collaborando per creare un “copilota” di nuova generazione, in grado di offrire un’esperienza digitale completamente immersiva nei futuri veicoli elettrici.

Le due aziende uniscono le loro forze per migliorare l’esperienza dei clienti attraverso modalità di interazione più umane, guidandoli proattivamente nell’uso, spiegando, semplificando la vita ed offrendo consigli personalizzati.

Ecco alcuni esempi delle funzionalità di Reno:

Presentare le nuove funzionalità del veicolo

Sfruttare al meglio le varie possibilità di ricarica dei veicoli elettrici

Suggerire funzioni utili e smart, come la regolazione della temperatura dell’abitacolo e la modalità di guida giusta al momento giusto

Imparare costantemente dai dati dell’utente per anticipare sempre meglio le sue esigenze e soddisfarle

Reno, che utilizzerà l’assistente Cerence, sarà integrato in OpenR Link a partire dal 2024 nella prossima generazione di veicoli elettrici Renault.

Reno, l’avatar ufficiale di Renault, sarà presentato in anteprima sullo stand del costruttore in occasione del Salone dell’Auto di Parigi, dal 17 al 23 ottobre.

Scénic Vision

Per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni fissato dal Gruppo Renault in Europa entro il 2040 e nel mondo entro il 2050, a maggio scorso, in occasione del Summit ChangeNOW a Parigi, Renault ha svelato la concept-car Scénic Vision. Scénic Vision incarna gli impegni assunti da Renault a livello di sviluppo sostenibile e concretizza il piano di decarbonizzazione della Marca in tutto il suo ciclo di vita. Inaugura una nuova tinta Bianco Perla essiccata con lampade UV invece dei classici forni a infrarossi, particolarmente energivori, riducendo così del 75% il consumo energetico in fase di produzione.

Kangoo Hippie Caviar Motel, la showcar elettrica per il tempo libero

Al Salone dell’Auto di Parigi, Renault presenta il secondo atto della sua strategia prodotto per i veicoli del tempo libero con Kangoo Hippie Caviar Motel. Questo furgone, allestito basandosi su Nuovo Kangoo L2 E-Tech Electric, è un vero e proprio rifugio itinerante, flessibile e dinamico per gli amanti dell’avventura e gli sportivi in cerca di grandi spazi e sensazioni forti.

R5 Prototype, il passato incontra il futuro elettrico

L’anima di una Marca affonda nelle sue radici. Renault 5 Prototype dimostra che Renault intende democratizzare i veicoli elettrici in Europa, con un approccio moderno all’auto popolare ed essenziale, proprio come aveva fatto ai suoi tempi la sua elegante antenata. Renault 5 Prototype è un’affascinante city car compatta che proietta verso il futuro una delle intramontabili star di Renault, con un pizzico di modernità al 100% elettrica.

Mégane E-Tech Electric, l’auto elettrica di nuova generazione

Con Mégane E-TECH Electric, Renault propone il primo modello della “generazione 2.0” dei suoi veicoli elettrici e apre un nuovo capitolo della rivoluzione elettrica che ha cominciato oltre un decennio fa. Connessa, integrata nell’ecosistema elettrico, ma anche in quello digitale degli utenti, Mégane E-TECH Electric è per Renault anche l’inizio della preannunciata riconquista del segmento C.