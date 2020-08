SEAT lancia il “pay per use” con un’innovativa formula finanziaria

I clienti richiedono sempre più flessibilità e personalizzazione delle offerte da parte dei brand automobilistici, rendendole leve fondamentali per confermarsi player importanti nel mercato.

SEAT, orientata a questi valori, si impegna costantemente ad interpretare ogni necessità del mercato, sviluppando strumenti innovativi e soluzioni che apportino reale valore aggiunto ai propri clienti. Già con SEAT Senza Pensieri, il marchio ha portato ai clienti la serenità e la flessibilità grazie a una proposta che prevede la predeterminazione dei costi di acquisto e sostituzione dell’auto, senza sorprese: tutti i servizi sono inclusi e non ci sono realmente pensieri.

Ora, SEAT è pronta a compiere un ulteriore passo avanti con lo sviluppo di una nuova e innovativa formula finanziaria, introdotta per la prima volta nel mercato: facendo un nuovo passo verso le formule “pay per use”, SEAT lancia in Italia la campagna Senza Impegno, portando la libertà di utilizzo della vettura a un livello inedito e successivo.

Senza Impegno, la campagna dell’estate italiana 2020: flessibilità, accessibilità e massima libertà

L’innovativa formula SEAT senza impegno destinata ai clienti privati prevede un contratto della durata minima di 36 mesi con la possibilità per il cliente di scegliere la propria vettura senza versare alcun anticipo e, dopo lo scadere del primo mese e fino al 35° mese, la libertà di restituire l’auto in qualunque momento*.

Un’offerta chiara con una promessa al cliente semplice e innovativa, che avrà come protagonista SEAT Arona, il SUV compatto del marchio, con un’attenzione particolare sulla versione alimentata a metano. Grazie a SEAT Senza Impegno, SEAT Arona 1.0TGI 90 CV è disponibile senza anticipo a 175 Euro al mese.

Ancora una volta, SEAT Italia punta a smarcarsi dalla concorrenza posizionandosi sul mercato con un prodotto inedito, diverso, attraverso una formula che rimane fedele allo spirito unconventional che ha contraddistinto le ultime campagne del marchio; una proposta, inoltre, che strizza l’occhio ai millennial, target da sempre molto attento e incline ad adottare soluzioni flessibili e, per questo, affine al marchio. Semplice e trasparente, efficace e unica nel suo genere. Questa è SEAT Senza Impegno.

La campagna di comunicazione SEAT Senza Impegno, che vedrà quindi protagonista SEAT Arona TGI, andrà in onda in anteprima TV il prossimo 7 agosto, per proseguire poi su digital a partire dal 16 agosto e in radio dal 24 agosto, e tornare di nuovo in TV dal 13 al 20 settembre p.v..