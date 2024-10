Skoda Elroq: il nuovo SUV compatto elettrico che segna l'inizio di una nuova era per il brand boemo

Skoda Auto ha ufficialmente presentato il nuovissimo Elroq, il primo SUV compatto completamente elettrico del brand boemo.

Si tratta di un veicolo rivoluzionario sotto molti punti di vista, a partire dal design innovativo che introduce il nuovo linguaggio stilistico "Modern Solid". Questa filosofia di design combina robustezza e funzionalità senza sacrificare l’autenticità, permettendo a Elroq di distinguersi nel mercato dei veicoli elettrici compatti. Con un prezzo di partenza di 34.500 euro in Italia, senza considerare eventuali incentivi statali, Elroq si presenta come un'opzione altamente competitiva nel segmento dei SUV elettrici.

Il nuovo modello non rappresenta solo un salto in avanti per il marchio Skoda, ma segna anche un cambiamento nella strategia del brand, che ha intenzione di espandere la sua gamma elettrica nei prossimi anni. Elroq è l'alternativa completamente elettrica a Karoq e, sorprendentemente, in molti mercati sarà offerto allo stesso prezzo di listino della controparte a combustione interna, rendendolo un’opzione interessante per chi è in cerca di un SUV sostenibile.

Design rivoluzionario con il tocco "Modern Solid"

Una delle principali novità di Elroq è l'adozione del linguaggio di design Modern Solid, che reinventa le tradizionali linee stilistiche di Skoda. Il frontale, chiamato "Tech-Deck Face", è stato ripensato per esprimere modernità e tecnologia. La caratteristica griglia anteriore, che ha segnato l’identità dei modelli precedenti, è stata sostituita da un pannello nero lucido che, pur mantenendo le linee familiari, segna una nuova era estetica per il marchio.

I fari, ora con un inedito design a "quattro occhi", rappresentano un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti, mentre il robusto paraurti e l’inserto in Dark Chrome aggiungono un tocco di eleganza e sportività. Questi elementi, uniti a un coefficiente aerodinamico di soli 0,26, migliorano non solo l’efficienza energetica ma anche le prestazioni su strada, con una velocità massima di 180 km/h.

Elroq è anche il primo modello Skoda a esibire il nuovo lettering del brand, sia sul cofano sia sul volante, sottolineando il passaggio verso un'identità visiva più contemporanea.

Prestazioni elevate e autonomia fino a 560 km

Dal punto di vista tecnico, Skoda Elroq offre diverse opzioni di propulsione e batteria per soddisfare ogni esigenza. La gamma parte dal modello base Elroq 50, con una potenza di 125 kW e una batteria di piccole dimensioni. Per coloro che necessitano di maggiore autonomia, il modello Elroq 85x è equipaggiato con un motore aggiuntivo sull’asse anteriore per la trazione integrale, garantendo una potenza maggiore e una trazione perfetta anche sui terreni più difficili.

La versione con batteria da 82 kWh può raggiungere un'autonomia massima di oltre 560 chilometri nel ciclo WLTP, un risultato che pone Elroq tra i migliori SUV elettrici della sua categoria in termini di efficienza. I tempi di ricarica sono altrettanto impressionanti: presso le stazioni di ricarica rapida, la batteria da 82 kWh può passare dal 10% all'80% in soli 28 minuti, mentre le versioni con batterie più piccole, come Elroq 50 e 60, possono essere ricaricate ancora più rapidamente, in meno di 25 minuti.

Questo mix di prestazioni, autonomia e velocità di ricarica rende Elroq una scelta perfetta sia per l'uso quotidiano in città sia per viaggi più lunghi, offrendo versatilità e comfort per chi cerca un veicolo elettrico pratico e performante.

Interni spaziosi e sostenibili

Skoda Elroq non si distingue solo per le sue prestazioni, ma anche per l'attenzione ai dettagli negli interni. Lo spazio a bordo è generoso, con un bagagliaio che offre una capacità di 470 litri, espandibile fino a 1.580 litri abbattendo i sedili posteriori. Questo rende Elroq perfetto per famiglie o per chi ha bisogno di un veicolo capiente senza sacrificare lo stile e l’eleganza.

L’abitacolo è caratterizzato da materiali sostenibili e innovativi, con Design Selection che offrono combinazioni di tessuti e rivestimenti pensati per ridurre l'impatto ambientale. L'infotainment da 13 pollici di serie è dotato di un’interfaccia ancora più intuitiva, arricchita da funzionalità avanzate di connettività che rendono la guida più piacevole e sicura. Skoda continua a puntare sulle sue famose soluzioni Simply Clever, che includono nuovi scomparti intelligenti per lo stoccaggio e una rete per il cavo di ricarica, aumentando la praticità e il comfort a bordo.

Sicurezza e tecnologie all’avanguardia

La sicurezza è uno dei punti di forza di Skoda Elroq, che offre una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida e fino a nove airbag. Di serie, il SUV è dotato di telecamera posteriore, Crew Protect Assist e Side Assist, garantendo protezione e sicurezza in ogni condizione di guida.

Elroq si propone come un veicolo versatile, sicuro e rispettoso dell'ambiente, con tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze degli automobilisti moderni. Il configuratore online sarà disponibile in vari mercati europei, tra cui l’Italia, a partire dal 2 ottobre, con le prime consegne previste per il primo trimestre del 2025.

Il nuovo Skoda Elroq rappresenta un'ottima opzione per chi desidera passare all'elettrico senza rinunciare al comfort e alla qualità tipici di Skoda, con l’aggiunta di tecnologie all’avanguardia e un design che guarda al futuro