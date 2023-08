Skoda rinnova la berlina compatta Scala e il City SUV Kamiq

Škoda Auto presenta l’aggiornamento della berlina compatta Škoda Scala e del City SUV Škoda Kamiq.

Entrambi i modelli offrono un altissimo livello di sicurezza attiva e passiva, grazie a strutture rigide e a una gamma di sistemi di assistenza ancora più avanzata. Basati sulla stessa piattaforma MQB-A0, sia Scala sia Kamiq montano efficienti e moderni motori TSI della generazione evo2, con potenze che vanno da 70 kW (95 CV) a 110 kW (150 CV).

Grazie alle linee decise, Scala appare ancora più dinamica, mentre le modifiche al design di Kamiq le conferiscono un immagine maggiormente in stile SUV. Entrambi i modelli sono ora dotati, su richiesta, dei fari TOP LED Matrix, una novità assoluta per questi modelli. Una maggiore percentuale di materiali riciclati e naturali per gli esterni e gli interni garantisce una maggiore sostenibilità. La gamma ristrutturata per entrambi i modelli è ora composta da tre livelli di allestimento con sei varianti di interni e pacchetti di equipaggiamenti opzionali. Il Digital Display con diagonale di 8 pollici e il display Škoda Infotainment da 8,25 pollici sono ora di serie su tutta la gamma. Nuove soluzioni Simply Clever completano l'aggiornamento.

Con i modelli Scala e Kamiq, Škoda Auto è riuscita a conquistare nuovi clienti. Scala, una berlina dal design espressivo e pratico con un equipaggiamento di serie completo, ha stabilito dei parametri di riferimento nella classe delle compatte grazie al suo generoso spazio interno e alla sua capacità di carico. Dalla sua prima apparizione negli showroom nel 2019, sono state consegnate quasi 230.000 unità in 57 mercati in tutto il mondo. Pochi mesi dopo aver presentato Scala, la Casa boema è entrata nel segmento dei SUV urbani in forte espansione con il nuovo Kamiq. Questo modello offre i vantaggi di un SUV, come una migliore visuale e un accesso e un'uscita più comodi grazie alla seduta rialzata, oltre a una maggiore altezza da terra, e combina queste caratteristiche con l'agilità e la maneggevolezza di un'auto compatta. Terzo modello dell'attuale campagna SUV del Brand, è diventato rapidamente un bestseller. Finora sono usciti dalla linea di produzione oltre 351.000 Kamiq, che sono diventati i SUV Škoda più venduti sia nel 2021 sia nel 2022, davanti ai popolari “fratelli maggiori”, Kodiaq e Karoq. Kamiq è stato consegnato ai clienti in 60 mercati in tutto il mondo.

Una ventata di aria fresca con un nuovo design e, per la prima volta, fari TOP LED Matrix

Škoda ha presentato Scala e Kamiq con ampi aggiornamenti. Scala appare ora ancora più dinamica, evocando il concept Vision RS grazie alla calandra Škoda rielaborata, i fari snelliti, i paraurti ridisegnati all'anteriore e al posteriore e le vistose prese d’aria. Kamiq è ora dotato di una calandra più grande e più verticale, mentre le nuove estremità caratterizzate da aperture appariscenti gli conferiscono un appeal più robusto in puro stile SUV. Inoltre, i caratteristici fari sdoppiati di Kamiq ora hanno nuove proporzioni: l'elemento luminoso superiore è ancora più sottile, mentre quello inferiore è cresciuto di dimensioni. Alloggia i fari TOP LED Matrix opzionali con i caratteristici moduli Matrix esagonali, disponibili per la prima volta sia per Kamiq sia per Scala. Nella berlina, i moduli LED cristallini sono stati progettati per evocare piccoli blocchi di ghiaccio o gemme scintillanti.

Materiali sostenibili e propulsori efficienti

Škoda ha aumentato la percentuale di materiali sostenibili in Scala e Kamiq, prodotte nello stabilimento principale di Mladá Boleslav. Per esempio, il serbatoio dell'acqua sotto il parabrezza e i rivestimenti dei passaruota sono realizzati con plastiche riciclate. Negli interni, le fibre vegetali naturali di canapa e kenaf sono utilizzate per i pannelli delle portiere e per la struttura del rivestimento del tetto, oltre a tessuti riciclati per la tappezzeria, i pavimenti e i tappetini. La gamma di motori comprende tre moderne unità TSI della generazione evo2 ad alta efficienza. Il motore base è il 1.0 TSI a tre cilindri con 70 kW (95 CV) e cambio manuale a 5 rapporti. Il 1.0 TSI da 85 kW (115 CV) è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 rapporti. Lo stesso vale per il motore di punta, il quattro cilindri 1.5 TSI da 110 kW (150 CV). È dotato di disattivazione dei cilindri ACT, che spegne automaticamente i due cilindri centrali quando la loro potenza non è necessaria. Questa funzione è praticamente impercettibile per il conducente e riduce il consumo di carburante.

Oltre alle sospensioni di serie, sono disponibili come optional per entrambi i modelli le sospensioni per strade accidentate (con 15 millimetri in più di altezza da terra per Scala) e lo Sport Chassis Control con la possibilità di scegliere tra due impostazioni degli ammortizzatori (con assetto ridotto di 15 millimetri per Scala e di 10 millimetri per Kamiq).

Sicurezza: aggiornamento dei sistemi di bordo a vantaggio della sicurezza attiva e passiva

Come è tipico di Škoda, le rinnovate Kamiq e Scala sono dotate di numerosi sistemi di assistenza, alcuni dei quali sono più comunemente associati a veicoli di segmenti superiori. In questo modo migliora ulteriormente il livello di sicurezza attiva e passiva di questi due modelli compatti. In Unione Europea, la dotazione di serie comprende, tra gli altri, il Front Assistant con rilevamento pedoni, il Lane Assistant e il Traffic Sign Recognition. In caso di incidente, fino a nove airbag proteggono gli occupanti.

Gamma ristrutturata con tre livelli di allestimento e sei varianti di interni

Con la ristrutturazione della gamma, Scala e Kamiq offrono ora le Design Selection introdotte con il lancio del SUV 100% elettrico Enyaq. Ispirate agli ambienti abitativi moderni, sono caratterizzate da colori e materiali coordinati. Distribuite su tre nuovi livelli di allestimento - Essence, Selection e la versione sportiva Monte Carlo - sono disponibili in totale sei varianti di design. Inoltre, sono disponibili pacchetti di equipaggiamenti opzionali in diverse categorie, oltre a una serie di opzioni individuali. Le popolari varianti Monte Carlo, che sono un omaggio ai successi di Škoda nel Rally di Monte Carlo, si distinguono tradizionalmente per gli accenti neri e per la pelle Carbon degli interni. Tutti i modelli sono dotati di serie di un Digital Display con diagonale di 8 pollici e di un display per Infotainment da 8,25 pollici.

La gamma di soluzioni Simply Clever, caratteristica del Brand, è completata da novità quali il Virtual Pedal per il comando del portellone posteriore elettrico opzionale, disponibile per la prima volta in questi modelli.