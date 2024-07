Smart lancia il noleggio a chilometri illimitati per le nuove #1 e #3

Smart lancia una novità rivoluzionaria nella sua gamma di soluzioni di mobilità: l'introduzione del noleggio a chilometraggio illimitato.

Questa nuova offerta, denominata "Smart Mobility Rent No Limits", è pensata per chi percorre lunghe distanze e desidera sfruttare al massimo i vantaggi del powertrain elettrico.

Le nuove smart #1 e #3, con un'autonomia fino a 455 km e una capacità di ricarica in AC fino a 22 kW e DC fino a 150 kW, possono ora essere noleggiate senza limitazioni di chilometraggio. Questa soluzione è disponibile per privati, liberi professionisti e società di persone presso tutta la rete dei partner smart.

Il "Smart Mobility Rent No Limits" permette ai clienti di sfruttare appieno le potenzialità delle vetture elettriche smart senza preoccuparsi delle limitazioni chilometriche. Questo non solo offre una maggiore flessibilità, ma consente anche significativi risparmi sul costo per chilometro percorso.

Questa offerta rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno di smart verso una mobilità sostenibile e conveniente, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più dinamica e attenta ai costi. L'introduzione del noleggio a chilometraggio illimitato dimostra la continua innovazione di smart nel rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti.

La nuova soluzione di noleggio di smart è un'ulteriore conferma dell'impegno dell'azienda nel promuovere una mobilità sostenibile. Le smart #1 e #3 offrono non solo autonomia e flessibilità, ma anche un'esperienza di guida senza compromessi.

Con il "Smart Mobility Rent No Limits", smart continua a innovare e a rendere la mobilità elettrica una realtà sempre più accessibile e conveniente. Questa offerta rappresenta una risposta concreta alle esigenze di chi cerca una soluzione di mobilità che unisca risparmio, praticità e sostenibilità.

Il lancio del "Smart Mobility Rent No Limits" è una mossa strategica che posiziona smart all'avanguardia nel settore della mobilità elettrica. Offrendo un noleggio a chilometri illimitati, smart risponde alle esigenze di una clientela moderna, dinamica e sempre più attenta alla sostenibilità e ai costi, confermando il suo ruolo di leader nell'innovazione della mobilità urbana.