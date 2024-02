Smart rivoluziona l'esperienza di guida con l'aggiornamento OTA 1.3.2

La smart Europe GmbH annuncia l'uscita dell'aggiornamento over-the-air (OTA) 1.3.2, un pacchetto di miglioramenti e nuove funzionalità progettate per elevare l'esperienza di guida dei suoi clienti.

Disponibile da subito e senza costi aggiuntivi, questo aggiornamento sottolinea l'impegno di smart nel rispondere attivamente ai suggerimenti dei suoi utenti e nel perseguire un progresso tecnologico responsabile.

Nuove Funzionalità a Bordo

L'aggiornamento OTA 1.3.2 porta con sé diverse novità, tra cui il pre-condizionamento della batteria, che promette di aumentare la velocità di ricarica per i modelli smart #1 e #3, e la modalità autolavaggio, con opzioni selezionabili direttamente da un menù a tendina. Altre introduzioni includono il valet mode, che permette di limitare l'accesso a determinate funzionalità e informazioni a bordo, l'opzione di disattivazione manuale dell'assistenza al mantenimento della corsia di emergenza, e un migliorato sistema Easy entry per un accesso e un comfort ottimali.

Ascolto e Innovazione

Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH, sottolinea l'importanza dell'ascolto dei clienti e dell'adattamento delle innovazioni tecnologiche alle loro esigenze. L'approccio di smart agli aggiornamenti OTA riflette questa filosofia, mirando a rendere ogni viaggio un'esperienza migliore. Da quando è stata lanciata la nuova generazione di veicoli, smart ha rilasciato quattro aggiornamenti OTA, migliorando costantemente la vita a bordo e dimostrando un impegno costante verso l'innovazione e la soddisfazione del cliente.

Verso il Futuro

L'aggiornamento OTA 1.3.2 è solo l'ultimo esempio dell'impegno di smart nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate che migliorano l'esperienza di guida. Con un occhio sempre rivolto al futuro, smart continua a lavorare per offrire aggiornamenti che rispondano alle esigenze dei suoi utenti, migliorando la funzionalità dei veicoli e rendendo ogni viaggio un'esperienza unica e confortevole.

L'aggiornamento OTA 1.3.2 di smart non è solo un pacchetto di funzionalità innovative, ma anche una testimonianza dell'impegno dell'azienda nell'ascoltare i suoi clienti e nel perseguire un progresso tecnologico sostenibile e responsabile. Con ogni aggiornamento, smart si conferma come leader nell'innovazione automobilistica, migliorando continuamente l'esperienza di guida per tutti i suoi clienti.