Stellantis lancia la piattaforma STLA Frame: tecnologia multi-energia BEV-by-design per SUV e pick-up

Stellantis ha recentemente svelato la sua piattaforma multi-energia STLA Frame, progettata specificamente per i veicoli full-size come pick-up e SUV,

che rappresentano un segmento chiave in mercati globali di rilevanza, come quello nordamericano. STLA Frame è stata sviluppata con un'architettura BEV-by-design, capace di offrire prestazioni eccezionali sia per potenza sia per capacità di carico, mirando a soddisfare le esigenze degli utenti di veicoli potenti e versatili.

La piattaforma STLA Frame è strutturata per supportare due configurazioni di propulsione: una full BEV e una REEV (Range Extender Electric Vehicle). La versione BEV raggiunge un'autonomia fino a 800 km, mentre il sistema REEV arriva a 1.100 km, mantenendo una capacità di traino massima di 6.350 kg e un carico utile di 1.224 kg. Inoltre, è stata progettata per essere estremamente versatile: offre la possibilità di guadare corsi d’acqua profondi fino a 610 mm, una caratteristica indispensabile per l’uso in condizioni estreme.

Propulsione innovativa e soluzioni di ricarica avanzate

Per garantire un’efficienza energetica ottimale, la configurazione REEV della STLA Frame integra moduli di propulsione elettrica (EDM) anteriori e posteriori, supportati da un generatore di bordo e da un motore a combustione interna. Questo sistema, privo di collegamento meccanico diretto tra motore e ruote, consente di alimentare gli EDM e ricaricare la batteria in funzione delle esigenze. Questa soluzione è pensata per ottimizzare la coppia del motore elettrico, offrendo prestazioni elevate sia su lunghe distanze sia sotto carico pesante.

STLA Frame supporta inoltre una ricarica rapida a 800 volt fino a 350 kW per la versione BEV, in grado di aggiungere fino a 160 km di autonomia in soli 10 minuti. Per i modelli REEV, la ricarica rapida a 400 volt fino a 175 kW consente di aggiungere 80 km in 10 minuti. In ottica di efficienza energetica e sostenibilità, la piattaforma è dotata di capacità di ricarica bidirezionale: una funzionalità che permette di alimentare altri dispositivi, caricare un'altra vettura elettrica o fornire energia a un'abitazione.

Innovazione strutturale e attenzione all'efficienza

STLA Frame è costruita con acciai avanzati ad alta resistenza, progettati per garantire una struttura rigida e resistente con un peso complessivo ridotto. Il pacco batteria è integrato nella sezione centrale del telaio, protetto da una struttura rinforzata che tutela da impatti laterali. Inoltre, la piattaforma è caratterizzata da una "pancia" a tutta lunghezza che riduce la resistenza aerodinamica, contribuendo a migliorare l'autonomia complessiva del veicolo.

Questa architettura si adatta a future evoluzioni tecnologiche grazie alla possibilità di integrare pacchi batteria raffreddati a liquido con capacità da 159 a oltre 200 kWh, allineandosi agli sviluppi nelle tecnologie di accumulo energetico.

Caratteristiche tecniche e performance di alto livello

La STLA Frame offre una gamma di dimensioni variabile, con lunghezze complessive che vanno da 5.488 a 5.941 mm, larghezze da 2.062 a 2.124 mm, e un’altezza da terra compresa tra 168 e 262 mm. La piattaforma è inoltre compatibile con pneumatici di diametro massimo di 834/838 mm, garantendo trazione e stabilità su vari tipi di terreno. Gli EDM prodotti da Stellantis raggiungono una potenza massima di 250 kW, permettendo una capacità di trazione integrale e una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi.

Versatilità e sostenibilità nella visione di Stellantis

La piattaforma STLA Frame rappresenta un passo significativo nella strategia Dare Forward 2030 di Stellantis, che punta a raggiungere una gamma completamente elettrica in Europa e una presenza significativa di veicoli BEV negli Stati Uniti entro il 2030. Il suo approccio multi-energia, che supporta BEV, REEV, motori a combustione interna, ibridi e a idrogeno, testimonia l’impegno di Stellantis per una mobilità flessibile e adattabile ai vari scenari di elettrificazione globali.

Stellantis intende investire oltre 50 miliardi di euro nell’elettrificazione, proponendo soluzioni come STLA Frame per garantire la massima qualità in termini di potenza, capacità di carico e autonomia, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e orientato alla sostenibilità.