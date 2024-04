Stellantis, leader nei veicoli commerciali nel primo trimestre 2024

Nel corso del primo trimestre del 2024, Stellantis ha riaffermato la propria posizione di leader indiscusso nel settore dei veicoli commerciali in Italia,

con una performance che sottolinea l'eccellenza e l'innovazione del gruppo in questo segmento. Secondo i dati elaborati da Dataforce, Stellantis ha registrato oltre 8.550 immatricolazioni a marzo, chiudendo il trimestre con un totale di più di 23.600 veicoli commerciali immatricolati, corrispondenti a una quota di mercato del 41,9%.

Il brand FIAT Professional si è distinto come il vero protagonista di questo successo, conquistando una quota di mercato del 25,7%. In particolare, il modello Ducato ha dominato le vendite con oltre 6.000 immatricolazioni, confermandosi il veicolo commerciale più venduto in Italia. Anche il Doblò van ha ottenuto risultati eccezionali, con oltre 2.700 immatricolazioni che lo hanno posizionato al primo posto nel suo segmento. Questi veicoli, insieme ai modelli PEUGEOT Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, tutti prodotti nello stabilimento di Atessa (Chieti), hanno contribuito a consolidare la quota di Stellantis nel segmento dei Large Van al 39,5%.

Il gruppo ha mostrato eccellenza anche nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, confermando la propria leadership con una quota del 31%. Questo dimostra l'impegno di Stellantis verso la mobilità sostenibile e l'innovazione tecnologica.

Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, attribuendo il merito al team di Stellantis Italia e alla rete di vendita per le eccellenti performance. Ha inoltre annunciato che il prosieguo del 2024 vedrà un rinnovamento dell'intera gamma di furgoni del gruppo, con un focus particolare su offerte elettriche di seconda generazione e un'ampia gamma di tecnologie innovative e servizi connessi. Queste iniziative confermano l'impegno di Stellantis a rimanere all'avanguardia nel settore, offrendo le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

In un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione, Stellantis dimostra di saper mantenere un ruolo di leadership, guidando la trasformazione verso una mobilità più sostenibile e innovativa. La strategia del gruppo, che combina eccellenza produttiva e impegno verso l'innovazione, sembra essere la chiave del suo continuo successo nel settore dei veicoli commerciali in Italia.